Сергей Фурсенко: "Зенит" идеально отработал на трансферном рынке"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко выразил удовлетворение игрой команды в матче 9-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:0). Он призвал общественность не волноваться из-за осечки сине-бело-голубых.
– Игра была неплохая, я бы даже сказал хорошая. Только концовку провалили, – сказал в эфире "После футбола" Фурсенко. – Команда играла хорошо, зрелищно. Сложно играть против соперника, который обороняется всем составом.
Нужно дорабатывать. Не забывайте, команду все месяц назад начали строить. В Аргентину у нас двое летали – 40 часов перелета, не было игровой практики. Так что не волнуйтесь, потихонечку все придет в нормальное русло.
– Довольны тем, как прошла комплектация состава?
– Абсолютно. Считаю, что мы идеально отработали и в том, что касается финансов, и в том, о чем просил нас тренер.
Хрю-хрю
И хватает же наглости так говорить. Безграничные финансовые возможности позволяют Зениту купить любого футболиста мира.
21:29
Petcampos
Ну а чего не идеально, большого ума не надо?! Список Манчини готовит, бабло государства никто не считает, FairPlay надёжно прикрыт спонсорством Газпрома в Лиги Чемпионов. WoW!
21:24
вояка
Так ли уж идеально поработали? Что будет в будущих играх - никто не знает, а пока что серый антураж и питер всё же лидирует ..... но вряд ли будущее столь уж безоблачно. Хотя, понятное дело, неймаров, суаресов купить (даже при деньгах!) нашим клубам проблематично.
21:24