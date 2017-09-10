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21:12 | Футбол — РФПЛ

Сергей Фурсенко: "Зенит" идеально отработал на трансферном рынке"

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Президент "Зенита" Сергей Фурсенко выразил удовлетворение игрой команды в матче 9-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:0). Он призвал общественность не волноваться из-за осечки сине-бело-голубых.

 
Сегодня. Химки. "Динамо" - "Зенит" - 0:0. Падение Александра КОКОРИНА (№9) в штрафной бело-голубых."Динамо" сдержало Кокорина. Это на самом деле так

– Игра была неплохая, я бы даже сказал хорошая. Только концовку провалили, – сказал в эфире "После футбола" Фурсенко. – Команда играла хорошо, зрелищно. Сложно играть против соперника, который обороняется всем составом.

Нужно дорабатывать. Не забывайте, команду все месяц назад начали строить. В Аргентину у нас двое летали – 40 часов перелета, не было игровой практики. Так что не волнуйтесь, потихонечку все придет в нормальное русло.

– Довольны тем, как прошла комплектация состава?

– Абсолютно. Считаю, что мы идеально отработали и в том, что касается финансов, и в том, о чем просил нас тренер.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Хрю-хрю

И хватает же наглости так говорить. Безграничные финансовые возможности позволяют Зениту купить любого футболиста мира.

21:29

Petcampos

Ну а чего не идеально, большого ума не надо?! Список Манчини готовит, бабло государства никто не считает, FairPlay надёжно прикрыт спонсорством Газпрома в Лиги Чемпионов. WoW!

21:24

вояка

Так ли уж идеально поработали? Что будет в будущих играх - никто не знает, а пока что серый антураж и питер всё же лидирует ..... но вряд ли будущее столь уж безоблачно. Хотя, понятное дело, неймаров, суаресов купить (даже при деньгах!) нашим клубам проблематично.

21:24