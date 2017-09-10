Сергей Фурсенко: "Зенит" идеально отработал на трансферном рынке"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко выразил удовлетворение игрой команды в матче 9-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:0). Он призвал общественность не волноваться из-за осечки сине-бело-голубых.

– Игра была неплохая, я бы даже сказал хорошая. Только концовку провалили, – сказал в эфире "После футбола" Фурсенко. – Команда играла хорошо, зрелищно. Сложно играть против соперника, который обороняется всем составом.

Нужно дорабатывать. Не забывайте, команду все месяц назад начали строить. В Аргентину у нас двое летали – 40 часов перелета, не было игровой практики. Так что не волнуйтесь, потихонечку все придет в нормальное русло.

– Довольны тем, как прошла комплектация состава?

– Абсолютно. Считаю, что мы идеально отработали и в том, что касается финансов, и в том, о чем просил нас тренер.