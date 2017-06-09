Сергей Фурсенко: "Зенит" должен побеждать за явным преимуществом"

Председатель правления "Зенита" Сергей Фурсенко на встрече с болельщиками назвал завершившийся сезон уроком для команды. Сини-бело-голубые финишировали на третьем месте, отстав от чемпионов из "Спартака" на восемь очков.

– Прошлый сезон стал хорошим уроком, – цитирует пресс-служба "Зенита" Фурсенко. – Мы сами проиграли "Спартаку". Злее будем теперь. Нам нужно побеждать за явным преимуществом. Это будет основной нашей задачей. Все в команде это понимают, и я обещаю, что так будет.