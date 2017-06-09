20:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Фурсенко: "Зенит" должен побеждать за явным преимуществом"

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Председатель правления "Зенита" Сергей Фурсенко на встрече с болельщиками назвал завершившийся сезон уроком для команды. Сини-бело-голубые финишировали на третьем месте, отстав от чемпионов из "Спартака" на восемь очков.

– Прошлый сезон стал хорошим уроком, – цитирует пресс-служба "Зенита" Фурсенко. – Мы сами проиграли "Спартаку". Злее будем теперь. Нам нужно побеждать за явным преимуществом. Это будет основной нашей задачей. Все в команде это понимают, и я обещаю, что так будет.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-06-09-sergey-fursenko-prioritetom-v-moey-rabote-vsegda-budut-interesy-bolelshchikov.htm

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Obl2007

О как ! Уже даже пообещал !))) Потешный какой ...)))

21:25

Профессор Коновалов Отто Карлови

Сини-бело-голубые финишировали на третьем месте, отстав от чемпионов из "Спартака" на восемь очков.-------------------------Лазурные или болотные или наиграл лет на 15. )))

20:31