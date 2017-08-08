Сергей Фурсенко: "Зенит" будет проводить домашние матчи только на стадионе "Санкт-Петербург"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что домашние матчи команды будут проводиться только на стадионе "Санкт-Петербург", который располагается на Крестовском острове. Ранее появилась информация, что часть игр сине-бело-голубых может состояться на "Петровском".

– Мы будем играть только на Крестовском (острове), – цитирует "Р-Спорт" Фурсенко.

В сезоне-2017/18 "Зенит" провел уже три матча на стадионе "Санкт-Петербург" (два - в чемпионате России, один - в Лиге Европы). Летом этого года на арене состоялись матчи Кубка конфедераций. В следующем году стадион примет игры чемпионата мира, а в 2020-м - чемпионата Европы.