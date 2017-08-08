Сергей Фурсенко: "Зенит" будет проводить домашние матчи только на стадионе "Санкт-Петербург"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что домашние матчи команды будут проводиться только на стадионе "Санкт-Петербург", который располагается на Крестовском острове. Ранее появилась информация, что часть игр сине-бело-голубых может состояться на "Петровском".
– Мы будем играть только на Крестовском (острове), – цитирует "Р-Спорт" Фурсенко.
В сезоне-2017/18 "Зенит" провел уже три матча на стадионе "Санкт-Петербург" (два - в чемпионате России, один - в Лиге Европы). Летом этого года на арене состоялись матчи Кубка конфедераций. В следующем году стадион примет игры чемпионата мира, а в 2020-м - чемпионата Европы.
голос из Санкт-Петербурга
SpaMan. И не забудь, что уровень жизни в Москве выше, чем в Санкт-Петербурге, не говоря уже о других российских городах. И средний уровень дохода тоже выше в Москве. Поэтому, если болельщики готовы платить по 500 руб. на матч с тульским Арсеналом на угловые сектора, то это их личное дело. Молодцы! Но капитализация клуба и выручка клуба выше у ЗЕНИТа! Атрибутику ЗЕНИТа с удовольствием покупают болельщики из Санкт-Петербурга, других городов России и из Европы (между прочим). И рекламные контракты выше у ЗЕНИТа, потому что рекламодателя не обманешь мифами про "дух" и "величие". Рекламодатель знает, кто принесёт ему максимальную прибыль!
15:16
голос из Санкт-Петербурга
Да и с точки зрения рядового болельщика: цены на билеты на ЗЕНИТ адекватнее чем на Спартак.
15:08
голос из Санкт-Петербурга
SpaMan. Кстати, билеты по 200 руб. на израильтян были на второй ярус. А московская пресса разнесла по стране, что все билеты стоили так.... По любому при посещаемости 45670 зрителей есть прибыль. На Ахмат на 13 августа тоже есть билеты по 200 руб. - на второй ярус за воротами над "виражом" и над фан-сектором гостей.
15:02
SpaMan
голос из Санкт-Петербурга, А ты знаешь сколько было зрителей на матче ЗЕНИТ - Спартак и какую выручку получили от продажи билетов и сопутствующих товаров в воскресенье? Никого заставлять не надо!!!!! ЗЕНИТ увеличивает выручку и соответственно прибыль. (Об этом я писал ниже в ответ спамэну). 14:00 --- 2 игры и уже о-го-го. Посмотрим что будет по сезону, сколько народу набьется на Арсенал,СКА или Амкар (фана этих клубов, без обид если что). Если конечно не будете билеты по 200р и бесплатно раздавать, то возможно побьете выручку Открывашки. А в этом аспекте вам пока нечем хвастаться.
14:27
SpaMan
пардон в 2014
14:13
SpaMan
голос из Санкт-Петербурга SpaMan. В ответ могу напомнить что ФК Спартак входит в рейтинг самых быстро растущих компаний РФ, 36 место. Значит менеджмент знает свое дело. А куда там Зенит растет? ======================================================================================================== 1) Это рейтинг 2016 года основан на том, что выручка ФК Спартак в 2015 году составила 4,66 млрд. руб. и выросла на 59% по сравнению с 2014 годом. В этом ты прав. Но только ты умалчиваешь (или не знаешь) об АБСОЛЮТНЫХ цифрах за этот период. 2) Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» в 2015 году получил рекордную для спортивных клубов России выручку по российским стандартам бухгалтерского учета. Выручка клуба выросла с 6,08 до 9,97 млрд руб., чистая прибыль составила 229 млн руб. 3) ФК ЦСКА получил в 2015 году выручку в размере 2,35 млрд руб. против 1,89 млрд руб. в 2014 году, чистый убыток снизился с 2,48 млрд до 2,23 млрд руб. 4) Выручка московского «Спартака» увеличилась с 3,47 млрд до 4,66 млрд руб., убыток составил 250 млн руб. \\\\\\\\\\\\\\\ Ну и? Есть что сказать? 13:44 --- А в 2015 году, чистый убыток 5лярдов. Этого вам хватит лет на 10 вперед.
14:12
голос из Санкт-Петербурга
Спринт Фурсенко, а с ним и ФК Зенит заставят играть на "Распил-Арене", не зависимо от условий. Иначе надо признавать , что хламида не та. 13:54 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ А ты знаешь сколько было зрителей на матче ЗЕНИТ - Спартак и какую выручку получили от продажи билетов и сопутствующих товаров в воскресенье? Никого заставлять не надо!!!!! ЗЕНИТ увеличивает выручку и соответственно прибыль. (Об этом я писал ниже в ответ спамэну).
14:00
Спринт
Фурсенко, а с ним и ФК Зенит заставят играть на "Распил-Арене", не зависимо от условий. Иначе надо признавать , что хламида не та.
13:54
голос из Санкт-Петербурга
SpaMan. Лучше бы вообще ничего не писал. А так опять фиаско.
13:46
голос из Санкт-Петербурга
SpaMan. В ответ могу напомнить что ФК Спартак входит в рейтинг самых быстро растущих компаний РФ, 36 место. Значит менеджмент знает свое дело. А куда там Зенит растет? ======================================================================================================== 1) Это рейтинг 2016 года основан на том, что выручка ФК Спартак в 2015 году составила 4,66 млрд. руб. и выросла на 59% по сравнению с 2014 годом. В этом ты прав. Но только ты умалчиваешь (или не знаешь) об АБСОЛЮТНЫХ цифрах за этот период. 2) Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» в 2015 году получил рекордную для спортивных клубов России выручку по российским стандартам бухгалтерского учета. Выручка клуба выросла с 6,08 до 9,97 млрд руб., чистая прибыль составила 229 млн руб. 3) ФК ЦСКА получил в 2015 году выручку в размере 2,35 млрд руб. против 1,89 млрд руб. в 2014 году, чистый убыток снизился с 2,48 млрд до 2,23 млрд руб. 4) Выручка московского «Спартака» увеличилась с 3,47 млрд до 4,66 млрд руб., убыток составил 250 млн руб. \\\\\\\\\\\\\\\ Ну и? Есть что сказать?
13:44
Pleafant
Интересно,а на время замены газона осенью,где будет играть Зенит? При такой эксплуатации стадиона,когда в ливень открытая крыша,газон может накрыться ещё раньше.Перед КК с момента укладки газона до первой игры прошёл месяц и нельзя сказать,что газон был очень хорошим.Таких перерывов у Зенита в Питере не будет,а будет очень плотный график.Даже летом в бетонной чаше было очень даже прохладно, навряд ли осенью станет теплее.
13:38
SpaMan
голос из Санкт-Петербурга SpaMan. Подержите пока Кубок у себя и насладитесь моментом, а то потом опять 16 лет придётся довольствоваться воспоминаниями. 13:36 --- Мечты бомжей, такие мечты.
13:38
голос из Санкт-Петербурга
SpaMan. Подержите пока Кубок у себя и насладитесь моментом, а то потом опять 16 лет придётся довольствоваться воспоминаниями.
13:36
SpaMan
голос из Санкт-Петербурга Просто хочу напомнить: "Зенит" - единственный российский клуб, который вошел в рейтинг 50 самых дорогих брендов в мировом футболе, сообщает Brand Finance. Петербуржцы заняли 40-е место в списке. Бренд "Зенит" оценивается в 154 миллиона евро. А где "ромбик"? Затерялся во второй сотне... 13:10 --- В ответ могу напомнить что ФК Спартак входит в рейтинг самых быстро растущих компаний РФ, 36 место. Значит менеджмент знает свое дело. А куда там Зенит растет?
13:36
SpaMan
sidors SpaMan - кому нужны твои гнилые зубы? Лучше дай -"пять" 12:57 --- Я словами как ваш "обещалкин" не разбрасываюсь, то что на мои зубы не рассчитывай. Могу дать кубок подержать, а то поди соскучились.
13:31
голос из Санкт-Петербурга
Просто хочу напомнить: "Зенит" - единственный российский клуб, который вошел в рейтинг 50 самых дорогих брендов в мировом футболе, сообщает Brand Finance. Петербуржцы заняли 40-е место в списке. Бренд "Зенит" оценивается в 154 миллиона евро. А где "ромбик"? Затерялся во второй сотне...
13:10
avu1956
marksan,ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ- вам то какое дело до стадиона в Питере? Пять получили? Ещё огребёте. Займитесь ка свинофермой.
13:09
sidors
SpaMan - кому нужны твои гнилые зубы? Лучше дай -"пять"
12:57
ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ
Это на ТОМ стадионе, где "крышу сносит" в аккурат перед бурей с ливнем и градом??? СУПЕР!!! Оч. хоцца, чтобы в следующем матче Л.Е. футбольное поле вместе с воротами и игроками самостоятельно поехало за территорию стадиона пить пиво того завода, чьё название уже ДОСТАЛО появляться во время матчей!!!! Может, хоть тогда и этот прорва--денежный ""комплекс"" и саму бабло--команду отстранят от всевозможных турниров????
12:17
SpaMan
Зуб даю, атвичаю!
12:17
marksan
Оборжаться можно: одна крыша течёт, а вторая - успокаивает, что всё в порядке!
11:26
Зак
Вот и ладушки... после Родного, но сильно устаревшего Петровского на Крестовском просто рай для болельщика
11:01
ladafan
не верьте!!!! с э еще раз сто напишет и про крышу и про петровский!!!
10:50