Сергей Фурсенко: "Зенит" будет чемпионом!"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко на церемонии чествования "золотого" состава-2007 поблагодарил игроков сине-бело-голубых. Стадион "Санкт-Петербург" перед матчем 17-го тура против "Тосно" посетили игроки, принесшие питерцам первое в российской истории чемпионство.

– Спасибо игрокам "Зенита"! Ура! Сегодня состав 2007-го года передает эстафету составу 2017-го года, – цитирует пресс-служба "Зенита" Фурсенко. – "Зенит" будет чемпионом! "Зенит" – чемпион!