Сергей Фурсенко: "Зенит" будет чемпионом!"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко на церемонии чествования "золотого" состава-2007 поблагодарил игроков сине-бело-голубых. Стадион "Санкт-Петербург" перед матчем 17-го тура против "Тосно" посетили игроки, принесшие питерцам первое в российской истории чемпионство.
– Спасибо игрокам "Зенита"! Ура! Сегодня состав 2007-го года передает эстафету составу 2017-го года, – цитирует пресс-служба "Зенита" Фурсенко. – "Зенит" будет чемпионом! "Зенит" – чемпион!
Фурсенко:– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 19 ноября 2017 г.
"Спасибо игрокам „Зенита“! Ура! Сегодня состав 2007-го года передает эстафету составу 2017-го года! „Зенит“ будет чемпионом! „Зенит“ – чемпион!"#Чемпионы10ЛетСпустя pic.twitter.com/d8ZSIb498P
Вопреки
Этот господин уже раздражает и адекватных питерских болел, а не только столичных и провинциальных.. Помните его заявления вначале сезона, что "Зенит" будет побеждать во всех турнирах в этом году ? Ну и что - один уже проср-ли, а о чемпионстве уже временной отрезок не конкретизирует (в каком году будет чемпионом не уточнил)... и это радует. А так хочется, чтобы еще и в этом году облажались, в пику депутатам ГД и сенаторам, закрывающим глаза на баснословные траты государственной компании, на любимое детище Газпрома, в то время, когда обещанные субсидии на жилье для молодых семей, в том же Питере, ждут годами... долгими. Стыдно, ей богу.
19:54
SSergey
Руководство Спартака не говорило о чемпионстве, пока Спартак не стал чемпионом. Фурсенко надел золотые медали Зениту, еще до начала чемпионата. Он что, знает то, чего не знаем мы?
19:34
ЗЮК
14 ноября 2011, 08:09 Сергей Фурсенко: «Абсолютно уверен, что Россия выиграет ЧМ-2018»
19:19
merniloskut
Это мантра пациентов...))
19:06
14BrGRU
О как питерские болелы гребни свои распушили :))
19:00
РыбаТвоейМечты
Ну, если Дзюбу сольют куда-нибудь:-)))
18:56
Tribunal Z
Да, Зенит будет чемпионом в этом сезоне! Я даже когда читаю мясную и конную архинею с железнодорожным отливом, ни на секунду не сомневаюсь в этом!
18:47
баламошка
Тупой баклан) Брату пусть ещё передаст благодарность от россиян за осквернение системы образования. Два мутанта)
18:47