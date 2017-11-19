18:41 | Футбол — РФПЛ

Сергей Фурсенко: "Зенит" будет чемпионом!"

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Президент "Зенита" Сергей Фурсенко на церемонии чествования "золотого" состава-2007 поблагодарил игроков сине-бело-голубых. Стадион "Санкт-Петербург" перед матчем 17-го тура против "Тосно" посетили игроки, принесшие питерцам первое в российской истории чемпионство.

Спасибо игрокам "Зенита"! Ура! Сегодня состав 2007-го года передает эстафету составу 2017-го года, – цитирует пресс-служба "Зенита" Фурсенко. – "Зенит" будет чемпионом! "Зенит" – чемпион!

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Вопреки

Этот господин уже раздражает и адекватных питерских болел, а не только столичных и провинциальных.. Помните его заявления вначале сезона, что "Зенит" будет побеждать во всех турнирах в этом году ? Ну и что - один уже проср-ли, а о чемпионстве уже временной отрезок не конкретизирует (в каком году будет чемпионом не уточнил)... и это радует. А так хочется, чтобы еще и в этом году облажались, в пику депутатам ГД и сенаторам, закрывающим глаза на баснословные траты государственной компании, на любимое детище Газпрома, в то время, когда обещанные субсидии на жилье для молодых семей, в том же Питере, ждут годами... долгими. Стыдно, ей богу.

19:54

SSergey

Руководство Спартака не говорило о чемпионстве, пока Спартак не стал чемпионом. Фурсенко надел золотые медали Зениту, еще до начала чемпионата. Он что, знает то, чего не знаем мы?

19:34

ЗЮК

14 ноября 2011, 08:09 Сергей Фурсенко: «Абсолютно уверен, что Россия выиграет ЧМ-2018»

19:19

merniloskut

Это мантра пациентов...))

19:06

14BrGRU

О как питерские болелы гребни свои распушили :))

19:00

РыбаТвоейМечты

Ну, если Дзюбу сольют куда-нибудь:-)))

18:56

Tribunal Z

Да, Зенит будет чемпионом в этом сезоне! Я даже когда читаю мясную и конную архинею с железнодорожным отливом, ни на секунду не сомневаюсь в этом!

18:47

баламошка

Тупой баклан) Брату пусть ещё передаст благодарность от россиян за осквернение системы образования. Два мутанта)

18:47