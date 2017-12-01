11:58 | Футбол — РФПЛ

Сергей Фурсенко: "Зенит" безубыточен в последние годы"

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Президент "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что работа менеджмента клуба в последние годы нацелена на соблюдение финансового fair play. По его словам, летом 2017 года состав питерцев усилился за счет того, что ранее были проданы дорогостоящие игроки.

- Мы безубыточны в последние годы, - цитирует "Р-Спорт" Фурсенко. - Работа менеджмента и совета директоров клуба главным образом направлена на поддержание безубыточности и соблюдение финансового fair play.

В частности, те трансферы, которые мы провели в этом сезоне, состоялись благодаря продаже дорогостоящих игроков в предыдущий период. Однако сейчас для нас главное - наладить игру первой команды, а финансовый результат придет вслед за ней.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/interview/20171201/1129424329.html

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КОММЕНТАРИИ (6)
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П_о_в_а_р

Цэ так. Если б не бакланы вообще прибыток был бы.

12:39

Паласиос

Опять профурсетовские мантры пошли..) мы...прибыль...флагманы...гг Эти обе Фурсенки способны лишь воровать и разваливать.... Менеджмент в этом клубе сродни клоаке: купить за 100 млн двух игроков, продать за 60, ничего не выиграв... И при этом делать вид, что всё пучком и клуб при этом еще и в выигрыше...гг БДСМ не меньше..

12:36

Alukard1349

Балабол!Скажи спасибо что в стране питерская мафия рулит.А то давно бы в лагерях за коррупцию и расхищение бюджетных средств сидели!

12:31

otradny

"Футбол-русская игра" (с) Убытков нет...

12:21

ravilius777

и на чем же зенит зарабатывает 220млн в год?? клоун

12:16

shpasic

это точно!

12:03