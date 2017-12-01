Сергей Фурсенко: "Зенит" безубыточен в последние годы"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что работа менеджмента клуба в последние годы нацелена на соблюдение финансового fair play. По его словам, летом 2017 года состав питерцев усилился за счет того, что ранее были проданы дорогостоящие игроки.
- Мы безубыточны в последние годы, - цитирует "Р-Спорт" Фурсенко. - Работа менеджмента и совета директоров клуба главным образом направлена на поддержание безубыточности и соблюдение финансового fair play.
В частности, те трансферы, которые мы провели в этом сезоне, состоялись благодаря продаже дорогостоящих игроков в предыдущий период. Однако сейчас для нас главное - наладить игру первой команды, а финансовый результат придет вслед за ней.
П_о_в_а_р
Цэ так. Если б не бакланы вообще прибыток был бы.
12:39
Паласиос
Опять профурсетовские мантры пошли..) мы...прибыль...флагманы...гг Эти обе Фурсенки способны лишь воровать и разваливать.... Менеджмент в этом клубе сродни клоаке: купить за 100 млн двух игроков, продать за 60, ничего не выиграв... И при этом делать вид, что всё пучком и клуб при этом еще и в выигрыше...гг БДСМ не меньше..
12:36
Alukard1349
Балабол!Скажи спасибо что в стране питерская мафия рулит.А то давно бы в лагерях за коррупцию и расхищение бюджетных средств сидели!
12:31
otradny
"Футбол-русская игра" (с) Убытков нет...
12:21
ravilius777
и на чем же зенит зарабатывает 220млн в год?? клоун
12:16
shpasic
это точно!
12:03