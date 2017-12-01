Сергей Фурсенко: "Зенит" безубыточен в последние годы"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что работа менеджмента клуба в последние годы нацелена на соблюдение финансового fair play. По его словам, летом 2017 года состав питерцев усилился за счет того, что ранее были проданы дорогостоящие игроки.

- Мы безубыточны в последние годы, - цитирует "Р-Спорт" Фурсенко. - Работа менеджмента и совета директоров клуба главным образом направлена на поддержание безубыточности и соблюдение финансового fair play.

В частности, те трансферы, которые мы провели в этом сезоне, состоялись благодаря продаже дорогостоящих игроков в предыдущий период. Однако сейчас для нас главное - наладить игру первой команды, а финансовый результат придет вслед за ней.