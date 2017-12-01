Сергей Фурсенко: "Задача "Зенита" на сезон гораздо шире, чем место в турнирной таблице"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко в интервью "Р-Спорту" сказал, что ему интересно работать с главным тренером команды Роберто Манчини. Он отметил, что верит в достижение сине-бело-голубыми поставленных целей.

- С какими трудностями сталкивается в Санкт-Петербурге Роберто Манчини? Все ли ему нравится?

- Спросите его самого, он расскажет вам подробно, как проходит его адаптация. Я могу сказать за себя, что мне с ним работать интересно. Все его действия абсолютно логичны. Очень интересно наблюдать за ним на тренировках. За тем, как Манчини управляет командой по ходу матчей. Вы видели, как в матче со "Спартаком" после 30-й минуты (К тому моменту "Зенит" уступал со счетом 0:2. - Прим. "СЭ") Роберто кардинально поменял игру. Идеальную команду за три месяца построить крайне сложно. Дайте время.

- Сочтете ли вы за неудачу любой другой результат кроме победы в чемпионате в первом сезоне Манчини?

- Всегда надо ставить самые высокие цели. Если вы будете ставить низкую планку, то вы ее легко перешагнете, и в результате не будет ни прогресса, ни удовлетворения от работы. Мы стремимся к достижению наивысших результатов, и я верю, что всего, что мы планируем, добьемся. Вместе с тем задача перед нашим клубом стоит гораздо шире, чем место в турнирной таблице. Сегодня перед всем российским футболом стоит задача создать качественный продукт и привлечь людей на новые стадионы. Перед чемпионатом мира государством проделана колоссальная работа, построено 13 новых стадионов.

Та игра, которую сейчас показывает "Зенит", даже в тех матчах, когда он терпит неудачу, очень привлекательна для болельщиков, она зрелищна. Мы на арене на Крестовском острове на каждый матч собираем практически полный стадион. А, в свою очередь, полные стадионы и зрелищный футбол привлекают спонсоров и рекламодателей, что дает новые возможности и является стимулом к развитию всего российского футбола.

Напомним, Манчини возглавил "Зенит" перед началом сезона-2017/18. В чемпионате России команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 33 очка. Отставание от идущего первым "Локомотива" - 6 баллов. В Лиге Европы сине-бело-голубые возглавляют группу L (13 очков), опережая "Реал Сосьедад" на 1 балл. В Кубке России подопечные Манчини вылетели из розыгрыша, проиграв петербургскому "Динамо" (2:3).