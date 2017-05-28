Сергей Фурсенко: "Я не оставлял долгов в РФС"

Новый генеральный директор "Зенита" Сергей Фурсенко в интервью "СЭ" объяснил, почему в РФС остались долги после его ухода с должности президента организации. Руководитель отметил, что информация о 800 миллионах рублей не соответствует действительности. Напомним, что Фурсенко занимал пост президента союза с 2010 по 2012 год.

– Когда в 2012 году вы покинули пост президента РФС пошли разговоры, что вы оставили долг в размере 800 миллионов рублей...

– До меня тоже доходила подобная информация, но она не соответствует действительности, - сказал Фурсенко. - И сейчас я все объясню, чтобы в дальнейшем ни у кого не было желания вновь возвращаться к этому вопросу. Подготовка к чемпионату Европы материально достаточно затратное мероприятие. Было потрачено довольно много денег – сборы, контрольные матчи, перелеты, обслуживание главной команды страны. После Euro-2012 долг составлял порядка 250 миллионов рублей. Но вообще это был не долг, а кредиторская задолженность. Любому человеку, хоть немного разбирающемуся в экономике, очевидно, что кредиторская задолженность в 250 миллионов рублей при годовом бюджете организации в 2,5 миллиарда рублей – это абсолютно нормальная ситуация.

Идем дальше – компания, которая помогала нам заключать спонсорские контракты, порекомендовала подписывать новых спонсоров после чемпионата Европы. И у нас уже были предварительные договоренности с рядом корпораций на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Но после того, как я ушел, этим вопросом никто не занимался. И не сложно представить, сколько каждый месяц при таком бюджете набегает задолженности. Кроме того, новое руководство РФС построило свою работу со СМИ на базе негатива. Те рекламодатели, которые готовы были заключить контракты, не стали этого делать. А те, которые уже имели договор с футбольным союзом, разорвали с ним отношения. А кредиторская задолженность в это время продолжала накапливаться. При этом хочу отдельно отметить, что банк, который нам помогал, предоставлял кредитные ресурсы на льготных условиях, с процентом гораздо более низким, чем среднестатистический по рынку.

Полное интервью с Сергеем Фурсенко