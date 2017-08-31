Сергей Фурсенко: "Всегда говорил, что Дзюба - один из основных игроков "Зенита"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко вновь подчеркнул, что форвард Артем Дзюба остается в клубе в нынешнее трансферное окно. Ранее в интервью ТАСС он заявил, что Миха Мевля - последнее приобретение питерцев этим летом, а Дзюба не покинет команду. Ранее "СЭ" сообщал, что форвард на правах аренды может пополнить состав "Краснодара" или "Локомотива".

- Было приобретено 12 игроков основного состава и столько же было либо продано, либо отдано в аренду, - цитирует "Р-Спорт" Фурсенко. - Все ли остальные футболисты остаются в команде? Да, это правда. Я всегда говорил, что Дзюба - один из основных игроков нашего клуба. Дзюба остается в "Зените" точно? Я в этом абсолютно уверен

Дзюба выступает за "Зенит" с лета 2015 года. В общей сложности форвард провел в составе сине-бело-голубых 100 матчей и забил 46 голов. В сезоне-2017/18 он сыграл в девяти матчах, ни разу не поразив ворота соперников.

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