Сергей Фурсенко: "В "Зените" очень интересные тренировки. Никогда в своей жизни не видел таких"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил работу главного тренера команды Роберто Манчини. По его словам, итальянец смог раскрыть талант нападающего Александра Кокорина.

- Манчини - замечательный тренер, смог раскрыть талант Кокорина, - сказал Фурсенко в эфире телеканала "Матч". - Кокорин - хороший парень. У нас в команде складывается отличная атмосфера. Манчини удается создать команду.

В "Зените" четыре аргентинца? Они отличные футболисты, им все нравится здесь: и красивый город, и атмосфера в команде. Тренерский штаб Манчини делает все для их адаптации в команде.

Кузяев? Он хорошо играл в "Ахмате". Сейчас же он полностью раскрылся. Можно сказать, что в России появился новый классный опорник. Кузяев - наш воспитанник, он вернулся домой. Кроме того, в "Зените" очень интересные тренировки. Если честно, никогда в своей жизни не видел таких.