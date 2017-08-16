Сергей Фурсенко: "В "Зените" очень интересные тренировки. Никогда в своей жизни не видел таких"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил работу главного тренера команды Роберто Манчини. По его словам, итальянец смог раскрыть талант нападающего Александра Кокорина.
- Манчини - замечательный тренер, смог раскрыть талант Кокорина, - сказал Фурсенко в эфире телеканала "Матч". - Кокорин - хороший парень. У нас в команде складывается отличная атмосфера. Манчини удается создать команду.
В "Зените" четыре аргентинца? Они отличные футболисты, им все нравится здесь: и красивый город, и атмосфера в команде. Тренерский штаб Манчини делает все для их адаптации в команде.
Кузяев? Он хорошо играл в "Ахмате". Сейчас же он полностью раскрылся. Можно сказать, что в России появился новый классный опорник. Кузяев - наш воспитанник, он вернулся домой. Кроме того, в "Зените" очень интересные тренировки. Если честно, никогда в своей жизни не видел таких.
Фрэнки четыре пальца
Cкоро ..опу Манчини будет целовать прилюдно
19:00
баламошка
Брат у него - великий министр великого современного образования, а сам он - великий, в недавнем прошлом, президент РФС. Помним, помним... Такие беды память не сотрёт...
18:57
Serenky25
Прям заинтриговал...и чем это они там занимаются то???
18:42
Старожил футбола
Да, вратарь ловит мяч до штрафной, Смольников тренирует нырки, а Бздю полировать лавочку.... где ещё такое увидишь?
18:35