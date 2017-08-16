18:22 | Футбол — РФПЛ

Сергей Фурсенко: "В "Зените" очень интересные тренировки. Никогда в своей жизни не видел таких"

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Президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил работу главного тренера команды Роберто Манчини. По его словам, итальянец смог раскрыть талант нападающего Александра Кокорина.

- Манчини - замечательный тренер, смог раскрыть талант Кокорина, - сказал Фурсенко в эфире телеканала "Матч". - Кокорин - хороший парень. У нас в команде складывается отличная атмосфера. Манчини удается создать команду.

В "Зените" четыре аргентинца? Они отличные футболисты, им все нравится здесь: и красивый город, и атмосфера в команде. Тренерский штаб Манчини делает все для их адаптации в команде.

Кузяев? Он хорошо играл в "Ахмате". Сейчас же он полностью раскрылся. Можно сказать, что в России появился новый классный опорник. Кузяев - наш воспитанник, он вернулся домой. Кроме того, в "Зените" очень интересные тренировки. Если честно, никогда в своей жизни не видел таких. 

 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Фрэнки четыре пальца

Cкоро ..опу Манчини будет целовать прилюдно

19:00

баламошка

Брат у него - великий министр великого современного образования, а сам он - великий, в недавнем прошлом, президент РФС. Помним, помним... Такие беды память не сотрёт...

18:57

Serenky25

Прям заинтриговал...и чем это они там занимаются то???

18:42

Старожил футбола

Да, вратарь ловит мяч до штрафной, Смольников тренирует нырки, а Бздю полировать лавочку.... где ещё такое увидишь?

18:35