Сергей Фурсенко: "В Лиге Европы "Зенит" стремится показать максимальный результат"

Председатель правления "Зенита" Сергей Фурсенко обозначил цели, которые стоят перед клубом на следующий сезон. Также он подтвердил, что в селекционной работе сине-бело-голубые будут делать ставку на российских футболистов

– Каких результатов ждете от "Зенита"?

– Прежде всего, жду красивого, зрелищного футбола. Именно за это мы его и любим. "Зенит" должен показывать футбол высочайшего класса. Нужно вернуть чемпионство, возвратиться в Лигу Чемпионов. Мы будем играть в Лиге Европы – стремимся показать максимальный результат. Комплектуем команду российскими футболистам в первую очередь и во вторую – сильными легионерами. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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