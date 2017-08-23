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16:50 | Футбол — РФПЛ

Сергей Фурсенко: "Уход Дзюбы из "Зенита"? Я не исключаю и не подтверждаю это"

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Президент "Зенита" Сергей Фурсенко подчеркнул, что нападающий Артем Дзюба по-прежнему является членом команды и нормально работает на тренировках. По информации "СЭ", до закрытия трансферного окна форвард может уйти в аренду.

– Дзюба является членом команды, нормально работает на тренировках, – цитирует ТАСС Фурсенко. – Что касается его ухода, я не исключаю и не подтверждаю это.

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http://tass.ru/sport/4502009

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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КОММЕНТАРИИ (4)
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igogohruhru

казнить нельзя помиловать

17:23

novic

Раз не исключает, значит уйдёт.

17:18

Millwall82

в этом сезоне*

16:55

Millwall82

Я не думаю что сам Дзюба очень хочет уйти из Зенита. Если только в иностранный клуб. Но сам он говорил что очень хочет стать чемпионом России. Зенит в этом году как никогда близок. Другое дело что схема для Артема не подходит совсем. Манчини не очень хороший тактик. Использует одну и ту же схему. Что неправильно в современном футболе.

16:55