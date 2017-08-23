Сергей Фурсенко: "Уход Дзюбы из "Зенита"? Я не исключаю и не подтверждаю это"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко подчеркнул, что нападающий Артем Дзюба по-прежнему является членом команды и нормально работает на тренировках. По информации "СЭ", до закрытия трансферного окна форвард может уйти в аренду.

– Дзюба является членом команды, нормально работает на тренировках, – цитирует ТАСС Фурсенко. – Что касается его ухода, я не исключаю и не подтверждаю это.