Сергей Фурсенко: "Уход Дзюбы из "Зенита"? Я не исключаю и не подтверждаю это"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко подчеркнул, что нападающий Артем Дзюба по-прежнему является членом команды и нормально работает на тренировках. По информации "СЭ", до закрытия трансферного окна форвард может уйти в аренду.
– Дзюба является членом команды, нормально работает на тренировках, – цитирует ТАСС Фурсенко. – Что касается его ухода, я не исключаю и не подтверждаю это.
igogohruhru
казнить нельзя помиловать
17:23
novic
Раз не исключает, значит уйдёт.
17:18
Millwall82
в этом сезоне*
16:55
Millwall82
Я не думаю что сам Дзюба очень хочет уйти из Зенита. Если только в иностранный клуб. Но сам он говорил что очень хочет стать чемпионом России. Зенит в этом году как никогда близок. Другое дело что схема для Артема не подходит совсем. Манчини не очень хороший тактик. Использует одну и ту же схему. Что неправильно в современном футболе.
16:55