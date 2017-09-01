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10:03 | Футбол — РФПЛ

Сергей Фурсенко: "У "Зенита" нет проблем с финансовым fair play"


Президент "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал о том, что с экономической точки зрения клуб хорошо справился в летнее трансферное окно. По его словам, в команде появилось много молодых футболистов, которые смогут развиваться.

- С точки зрения экономической "Зенит" очень хорошо справился в это трансферное окно, - цитирует "Р-Спорт" Фурсенко. - С точки зрения финансового fair play у нашего клуба вообще нет никаких проблем. К тому же мы купили и молодых игроков, которые имеют возможности роста и, в частности, роста их трансферной стоимости.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20170901/1125087231.html

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