Сергей Фурсенко: "У "Зенита" нет проблем с финансовым fair play"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал о том, что с экономической точки зрения клуб хорошо справился в летнее трансферное окно. По его словам, в команде появилось много молодых футболистов, которые смогут развиваться.

- С точки зрения экономической "Зенит" очень хорошо справился в это трансферное окно, - цитирует "Р-Спорт" Фурсенко. - С точки зрения финансового fair play у нашего клуба вообще нет никаких проблем. К тому же мы купили и молодых игроков, которые имеют возможности роста и, в частности, роста их трансферной стоимости.