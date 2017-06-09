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Сергей Фурсенко: "У Луческу не сложилось с игроками в силу мягкости характера"

Председатель правления "Зенита" Сергей Фурсенко на встрече с болельщиками назвал причину неудачи Мирчи Луческу в клубе из Санкт-Петербурга. Румынский специалист был отправлен в отставку по итогам сезона, его место занял Роберто Манчини.

Мирча Луческу на самом деле очень добрый человек, – цитирует пресс-служба "Зенита" Фурсенко. – Я общался с ним очень много, каждый день на протяжении последней недели. У него не сложилось немного с игроками. Скорее всего, в силу мягкости характера. А сейчас ему ужасно обидно. Он ведь всегда был победителем.

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Луческу + "Зенит" = нелюбовь

 

 

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Председатель правления

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