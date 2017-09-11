Сергей Фурсенко: "Ригони помешал долгий перелет из Аргентины"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что долгий перелет из Аргентины сказался на игру полузащитника Эмилиано Ригони в матче 9-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:0). Руководитель считает, что наставник петербургского клуба Роберто Манчини поступил правильно, доверив футболисту место в основном составе.

– Он очень хороший игрок, на тренировках отлично себя показывает, – цитирует "Р-Спорт" Фурсенко. – Единственное, что объективно помешало ему вчера, это очень долгий перелет из Аргентины после вызова в сборную. Ему трудно было что-то показать. Но правильно сделал Манчини, что его выпустил на поле, парню надо адаптироваться, чтобы особенно заиграть в Европе.