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11:33 | Футбол — РФПЛ

Сергей Фурсенко: "Ригони помешал долгий перелет из Аргентины"

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Президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что долгий перелет из Аргентины сказался на игру полузащитника Эмилиано Ригони в матче 9-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:0). Руководитель считает, что наставник петербургского клуба Роберто Манчини поступил правильно, доверив футболисту место в основном составе.

– Он очень хороший игрок, на тренировках отлично себя показывает, – цитирует "Р-Спорт" Фурсенко. – Единственное, что объективно помешало ему вчера, это очень долгий перелет из Аргентины после вызова в сборную. Ему трудно было что-то показать. Но правильно сделал Манчини, что его выпустил на поле, парню надо адаптироваться, чтобы особенно заиграть в Европе.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20170911/1125580823.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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novic

Перелёт-это вам не причиндалы у танцора.

12:17