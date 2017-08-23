Сергей Фурсенко: "Ригони может играть на разных позициях, он идеально подходит "Зениту"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко выразил мнение, что новичок сине-бело-голубых Эмилиано Ригони идеально подходит команде, потому что может играть на многих позициях. Соглашение с хавбеком рассчитано на четыре года.

Ранее хавбек выступал за "Индепендьенте" с 2016 года, в минувшем сезоне он забил 11 голов в 30 матчах. Ранее сообщалось, что аргентинский клуб получит за трансфер футболиста 10,5 миллиона евро.

- Это сильный игрок, который одинаково играет и правой, и левой ногой. Нам нужен был левый вингер, а Ригони может сыграть и там, и еще на трех позициях, он абсолютно подходящий нам игрок, - приводит ТАСС слова Фурсенко. - Он универсальный, очень быстрый, с очень сильным ударом, является идеальным футболистом, чтобы играть в разных местах.

Полузащитник стал пятым аргентинцем, перешедшим в "Зенит" в летнее трансферное окно. Ранее в петербургскую команду пополнили Леандро Паредес, Эмануэль Маммана, Себастьян Дриусси и Маттиас Краневиттер.