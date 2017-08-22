Сергей Фурсенко: "Рассчитываем, что в среднем домашние игры "Зенита" будут посещать 55 тысяч зрителей"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко подчеркнул, что клуб пока не планирует увеличивать вместимость стадиона "Санкт-Петербург" на матчах чемпионата России при помощи сертификации временных трибун. Также Фурсенко отметил, что сине-бело-голубые полностью довольны ареной.

– Вместимость 68 тысяч будет на чемпионате мира, а у нас временные трибуны не сертифицированы для Российской футбольной премьер-лиги, – цитирует ТАСС Фурсенко. – В еврокубках примерно то же самое, и пока мы не планировали делать больше. У нас в коммерческом использовании около 54,5 тысячи билетов вместе с командой гостей. Есть "вырезки", необходимые по безопасности, и те места, которые не видны с камер наблюдения.

То, что все билеты на матч с "Утрехтом" проданы, говорит, что болельщик в нас верит и есть интерес к этому матчу и вообще к "Зениту". Команда серьезно подходит к матчу и будет биться. Цели понятны, главное реализовать все наши желания и возможности.

Болеть на стадионе хорошо, конечно, немного не хватает зон гостеприимства, но вообще стадион шикарный. Что-то еще подделаем, исправим, все впереди. Самое главное, что мы играем на арене, где нас могут поддерживать почти 55 тысяч зрителей.

Рассчитываем примерно на такую среднюю посещаемость в сезоне. Все зависит от интересов болельщиков и игры "Зенита". Как мы будем играть, так будут приходить зрители.