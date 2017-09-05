Сергей Фурсенко: "Попросили перенести матч с "Уфой" на 18 сентября"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко сообщил, что клуб обратился в РФПЛ с просьбой перенести матч 10-го тура чемпионата России против "Уфы" на 18 сентября. Согласно календарю премьер-лиги, игра должна состояться 17 сентября.

Дата проведения матча может быть изменена в связи с тем, что 14 сентября сине-бело-голубым предстоит провести выездной матч группового турнира Лиги Европы против "Вардара", начало матча - 22.05 по московскому времени.

- Матч выездной, прилетаем поздно, - цитирует "Р-Спорт" Фурсенко. - Попросили РФПЛ перенести встречу на 18-е число, ждем ответа.

Ранее стало известно, что "Зенит" приостановил продажу билетов на матч с "Уфой" из-за возможного переноса встречи.