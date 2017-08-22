Сергей Фурсенко: "Полоз? Его уход никто не обсуждал"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко опроверг информацию о том, что "Локомотив" может арендовать нападающего сине-бело-голубых Дмитрия Полоза. Также руководитель клуба из Санкт-Петербурга высказался о перспективах в команде полузащитника Кристиана Нобоа, который, по сообщениям СМИ, мог перейти в "Рубин" на правах аренды.

- Полоз у нас игрок основного состава, - цитирует ТАСС Фурсенко. - Мне кажется, его уход даже никто не обсуждал. У нас есть команда, которая формируется. Нобоа такой же игрок нашей команды, как и другие. В этом плане нет никаких сомнений.

Напомним, Полоз и Нобоа перешли в "Зенит" летом этого года. 26-летний нападающий принял участие в 5 матчах в составе сине-бело-голубых (3 - в основном составе). 32-летний хавбек провел в петербургской команде одну официальную встречу.