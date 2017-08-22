Уличная атлетика при поддержке Datsun
15:33 | Футбол — РФПЛ

Сергей Фурсенко: "Полоз? Его уход никто не обсуждал"

3

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко опроверг информацию о том, что "Локомотив" может арендовать нападающего сине-бело-голубых Дмитрия Полоза. Также руководитель клуба из Санкт-Петербурга высказался о перспективах в команде полузащитника Кристиана Нобоа, который, по сообщениям СМИ, мог перейти в "Рубин" на правах аренды.

- Полоз у нас игрок основного состава, - цитирует ТАСС Фурсенко. - Мне кажется, его уход даже никто не обсуждал. У нас есть команда, которая формируется. Нобоа такой же игрок нашей команды, как и другие. В этом плане нет никаких сомнений.

Напомним, Полоз и Нобоа перешли в "Зенит" летом этого года. 26-летний нападающий принял участие в 5 матчах в составе сине-бело-голубых (3 - в основном составе). 32-летний хавбек провел в петербургской команде одну официальную встречу.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4498460

3
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Lane

32 года. Закат карьеры. 3енит отличный вариант для Нобоа, чтобы остаться в РФПЛ, где он уже прохаван + заработать. Все в выигрыше.

15:51

minya

погнались за рублем, ну а че в принципе, либо карьера, либо деньги, наверное все бы так поступили, сейчас время такое.

15:46

ЗЗ+

Нобоа зря конечно перешел. Шансов у него нет, играть будут набранные Манчини аргентинцы. Полоза то лимит выручает, а Нобоа нет.

15:42