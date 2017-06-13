20:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Фурсенко: "Победа будет за нами!"

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Председатель правления "Зенита" Сергей Фурсенко выразил уверенность в том, что новый главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини приведет клуб к победам.

На этой должности специалист сменил Мирчу Луческу, который возглавил команду в 2016 году.  Напомним, что 52-летний итальянец подписал контракт с петербуржцами по схеме "3+2".

- "Зенит" всегда играл для болельщиков. Да здравствуют наши болельщики! Всем известно, что Роберто Манчини проповедует зрелищную, яркую, свежую атакующую игру. Победа будет за нами. "Зенит" - чемпион! (Гоша ЧЕРНОВ)

Презентация Роберто Манчини. Live!

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Thomas_Boy_

А почему пост с Полтавченко нельзя комментировать?

21:07

Platinum1991

А какой ценой "победа"??? На судейских скандалах, как в прошедшем сезоне Спартак??? Надо срочно вводить видео повторы! При видео повторах, Зенит и Спартак никогда не будут первыми! Во почему они выступают против!!!

21:06