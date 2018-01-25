Сергей Фурсенко: "Надеюсь, Анюков согласится стать играющим тренером"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что клуб сделал предложение защитнику Александру Анюкову стать играющим тренером команды. По словам руководителя, ветеран петербургского клуба смог бы помочь "Зениту-2" в ФНЛ.

– Как вам работа Вячеслава Малафеева на посту заместителя спортивного директора клуба?

– Мне кажется, что это очень сильный и профессиональный человек. Так как он занимался бизнесом, ему комфортно в этой роли. Мы проводим политику возвращения наших ребят в клуб. И я надеюсь, что Анюков согласится с нашим предложением стать играющим тренером. Осталось уточнить некие детали, но я буду очень доволен, если Саша, легенда нашего клуба, помог бы "Зениту-2" по-настоящему освоиться в первой лиге. (Дмитрий СОМОВ)