Сергей Фурсенко: "На таком газоне, как на "Анжи-Арене", в современный футбол играть невозможно"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко доволен результатами команды на старте сезона. Фурсенко также добавил, что на результате матча 12-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:2) сказалось состояние поля на стадионе в Каспийске.

– Одна из причин, почему "Зенит" сыграл вничью с "Анжи" – это состояние поля, – цитирует ТАСС Фурсенко. – Команда у нас техничная, а мяч просто останавливался на таком газоне. Построен прекрасный стадион, а качество "поляны" из прошлого века. На таком газоне в современный футбол играть невозможно. Не такие большие деньги тратятся, чтобы перестелить газон и следить за его состоянием. Функция РФПЛ следить за стадионами, на которых проводится чемпионат. Для того чтобы футбол был более зрелищным, все стадионы надо привести в порядок.

Две встречи подряд мы сыграли на очень высоком уровне. Тем более, играть через два на третий крайне тяжело. Надо отдать должное игрокам "Анжи" – они играли здорово и самоотверженно. Думаю, нам не хватило не столько физических, сколько эмоциональных сил.

Пауза для сборной – это данность, надо учитывать, что сборной надо дать время на подготовку, сегодня приоритет номер один – это достойно выступить на чемпионате мира 2018 года. Конечно, тренировочный процесс в "Зените" прерывается, а ведь с каждой тренировкой команда прибавляет. Не забывайте, что состав сформировался в окончательном варианте только в начале сентября. Команда, по-моему, показала очень хороший результат – ни одного поражения в чемпионате и групповой стадии Лиги Европы при очень приличном качестве игры. Матчи с основными соперниками еще впереди, и нам надо улучшать качество игры. Наверстаем после перерыва.

