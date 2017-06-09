Сергей Фурсенко: "На стадионе "Крестовский" еще много недоделок и недочетов"

Председатель правления "Зенита" Сергей Фурсенко на встрече с болельщиками подтвердил, что на стадионе "Крестовский" начнутся работы по исправлению недоделок после Кубка конфедераций. Также он призвал фанатов присылать в клуб свои предложения по улучшению арены.

– Конечно, на стадионе еще много недоделок и недочетов, – цитирует пресс-служба клуба Фурсенко. – После Кубка конфедераций мы начнем их исправлять. Главное, чтобы всем зрителям было удобно. Например, представители виража жалуются на плохую акустику – мы постараемся исправить эту проблему.

Все конструктивные предложения будут услышаны, нужно просто разумно подойти ко всем вопросам, чтобы это не сказалось на безопасности и комфорте. Свои пожелания вы можете оставлять на сайте и присылать на почту клуба.