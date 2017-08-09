Сергей Фурсенко: "На матче со "Спартаком" болельщики "Зенита" отработали на пять баллов"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что полузащитник Далер Кузяев начал показывать яркую игру, потому что в него поверили и у него появился хороший тренер Роберто Манчини. Он также добавил, что болельщики санкт-петербургского клуба отработали на пять баллов в матче 4-го тура чемпионата России со "Спартаком" (5:1).

- Один из наших основных посылов - возвращение воспитанников "Зенита". Кузяев как раз является воспитанником академии нашего клуба, - сказал в эфире программы "Все на матч" Фурсенко. - Он вернулся домой, в него поверили, еще появился хороший тренер.

Рекорд посещаемости на стадионе "Санкт-Петербург"? Я с самого начала говорил, что мы играем для зрителей. Они в это поверили, пришли и не разочаровались. Рядом с нами всегда будет 12-й игрок. Да, иногда они допускают нарушения, но все так делают. Над этим надо работать. На матче со "Спартаком" они отработали на пять баллов. Все началось с проводов Кержакова, и далеко за полночь наши фанаты радовались победе по всему городу.