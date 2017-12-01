Сергей Фурсенко: "Музей "Зенита" на стадионе? Мы об этом только мечтаем"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко в интервью "Р-Спорту" сказал, на стадионе "Санкт-Петербург" планируется создать клубный музей. Он отметил, что проработка этого вопроса начнется после того, как арена будет передана в управление сине-бело-голубым.

- Предполагается ли музей "Зенита" на стадионе на Крестовском острове, как это обычно делают на домашних аренах большие европейские клубы?

- Мы об этом только мечтаем. Дело в том, что у нас еще пока арена не передана в управление клубу. Как только мы станем на арене полноправными хозяевами, вернемся и к вопросу музея. Пока собираем музейную коллекцию, и у нас она уже достаточно обширная. Музей на стадионе обязательно должен появиться, и это еще одна дополнительная возможность привлечь зрителей на стадион. А когда-нибудь, бог даст, в этом музее появится и кубок Лиги чемпионов.