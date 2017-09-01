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00:10 | Футбол — РФПЛ

Сергей Фурсенко: "Мевля лучше Абденнура"

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Президент "Зенита" Сергей Фурсенко после закрытия трансферного окна подчеркнул, что команда блестяще справилась со своими задачами. По словам руководителя, сине-бело-голубые подписали всех футболистов, которых хотели.

– Закрытие трансферного окна важно для руководителя клуба. Мне кажется, мы блестяще справились с поставленной задачей, – сказал Фурсенко в эфире программы "Все на футбол". – По-моему, мы купил всех игроков, которых хотели. Абденнур? Мевля гораздо лучше. Он предсказуем, более адаптирован к нашему чемпионату.

Трансферное окно закрывается. LIVE!

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Buga

РСМ-1970 Желаю Зениту и Газарому проиграть везде и во всем 00:28______да завали ты свой..... Мы просто лучшие!

00:31

РСМ-1970

Желаю Зениту и Газарому проиграть везде и во всем

00:28

zenitoman

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00:24