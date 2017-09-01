Сергей Фурсенко: "Мевля лучше Абденнура"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко после закрытия трансферного окна подчеркнул, что команда блестяще справилась со своими задачами. По словам руководителя, сине-бело-голубые подписали всех футболистов, которых хотели.

– Закрытие трансферного окна важно для руководителя клуба. Мне кажется, мы блестяще справились с поставленной задачей, – сказал Фурсенко в эфире программы "Все на футбол". – По-моему, мы купил всех игроков, которых хотели. Абденнур? Мевля гораздо лучше. Он предсказуем, более адаптирован к нашему чемпионату.

Трансферное окно закрывается. LIVE!