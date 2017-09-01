Сергей Фурсенко: "Мевля лучше Абденнура"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко после закрытия трансферного окна подчеркнул, что команда блестяще справилась со своими задачами. По словам руководителя, сине-бело-голубые подписали всех футболистов, которых хотели.
– Закрытие трансферного окна важно для руководителя клуба. Мне кажется, мы блестяще справились с поставленной задачей, – сказал Фурсенко в эфире программы "Все на футбол". – По-моему, мы купил всех игроков, которых хотели. Абденнур? Мевля гораздо лучше. Он предсказуем, более адаптирован к нашему чемпионату.
Buga
РСМ-1970 Желаю Зениту и Газарому проиграть везде и во всем 00:28______да завали ты свой..... Мы просто лучшие!
00:31
РСМ-1970
Желаю Зениту и Газарому проиграть везде и во всем
00:28
zenitoman
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00:24