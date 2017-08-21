Сергей Фурсенко: "Манчини верит в Кокорина, это и помогло ему раскрыться"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко подчеркнул, что главный тренер команды Роберто Манчини верит в нападающего Александра Кокорина, что и помогло футболисту раскрыться. Он также добавил, что сине-бело-голубые в боевом настроении подходят к ответному матчу 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Утрехта".

Отметим, что Кокорин отметился забитым мячом во встрече 7-го тура чемпионата России с "Амкаром" (1:0). Всего на его счету шесть голов и три результативные передачи в этом сезоне.

– В человека всегда надо верить, а главный тренер верит в Александра, – приводит "Р-Спорт" слова Фурсенко. – Кроме всего прочего, Роберто – очень сильный специалист, который может раскрыть те возможности, которые есть потенциально у игрока, вот и все. В игровых вещах тут во всем заслуга тренера, это надо всегда помнить.

"Утрехт"? "Зенит" с боевым настроением подходит к матчу. Надо выигрывать каждую игру. Эта задача, которая перед нами сейчас стоит.

Матч "Зенит" – "Утрехт" пройдет 24 августа и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи. Напомним, что первая игра закончилась поражением санкт-петербургского клуба со счетом 0:1.

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