15:21 | Футбол — РФПЛ

Сергей Фурсенко: "Кокорин чувствует, что Манчини на него рассчитывает. Это окрыляет"

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Президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что как только к нападающему Александру Кокорину отнеслись по-человечески, он раскрылся. Он также добавил, что победа над "Спартаком" (5:1) в матче 4-го тура чемпионата России свидетельствует о том, что санкт-петербургская команда хорошо готова.

– "Спартак" – сильная команда, играла неплохо. Такой результат очень порадовал, – сказал в эфире программы "Все на матч" Фурсенко. – Это свидетельствует о том, что наша команда хорошо готова.

Что повлияло на то, что Кокорин раскрылся? Я думаю, что все процессы начали действовать вместе. В сильной команде всегда играют по-другому, плюс он чувствует, что тренер на него рассчитывает. Это всегда окрыляет. После того как я познакомился с ним ближе, понял, что он глубокий человек широкого диапазона. К нему отнеслись по-человечески, и он раскрылся.

"Месседж" Кокорина: почему он снова начал забивать

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Andrey6201

Этот недоношенный младший Фурсенко до сих пор на в курсе, что Кокошу окрыляет только Мамай

17:09

marksan

Slim Taller____ Моё к Вам уважение! Но Вы хоть название статьи прочитали - СЕРГЕЙ ФУРСЕНКО: "КОКОРИН ЧУВСТВУЕТ, ЧТО МАНЧИНИ НА НЕГО РАССЧИТЫВАЕТ. ЭТО ОКРЫЛЯЕТ"! Тогда скажите, пожалуйста. откуда Фурсенко может знать чувства Кокорина? Чувства. которые до сих пор являются загадкой для большинства журналистов? Очередное бла-бла от человека, некогда угробившего Зенит!

16:27

Slim Taller

Так для нападающего это отличный результат.Какие же будут защитники,если нападающие будут отбирать у них мячи и выходить к воротам?! А процент точных передач у него неплохой.Прессингует по всему полю.В каждой игре набирает очки по гол+пас.Для Зенита это просто находка.И уж по крайней мере,он не хуже спартаковских обезьян.

16:17

hottie

Я думал его только Ред Булл окрыляет, а еще и Манчини, оказывается

15:50