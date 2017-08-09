Президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что как только к нападающему Александру Кокорину отнеслись по-человечески, он раскрылся. Он также добавил, что победа над "Спартаком" (5:1) в матче 4-го тура чемпионата России свидетельствует о том, что санкт-петербургская команда хорошо готова.
– "Спартак" – сильная команда, играла неплохо. Такой результат очень порадовал, – сказал в эфире программы "Все на матч" Фурсенко. – Это свидетельствует о том, что наша команда хорошо готова.
Что повлияло на то, что Кокорин раскрылся? Я думаю, что все процессы начали действовать вместе. В сильной команде всегда играют по-другому, плюс он чувствует, что тренер на него рассчитывает. Это всегда окрыляет. После того как я познакомился с ним ближе, понял, что он глубокий человек широкого диапазона. К нему отнеслись по-человечески, и он раскрылся.
Andrey6201
Этот недоношенный младший Фурсенко до сих пор на в курсе, что Кокошу окрыляет только Мамай
17:09
marksan
Slim Taller____ Моё к Вам уважение! Но Вы хоть название статьи прочитали - СЕРГЕЙ ФУРСЕНКО: "КОКОРИН ЧУВСТВУЕТ, ЧТО МАНЧИНИ НА НЕГО РАССЧИТЫВАЕТ. ЭТО ОКРЫЛЯЕТ"! Тогда скажите, пожалуйста. откуда Фурсенко может знать чувства Кокорина? Чувства. которые до сих пор являются загадкой для большинства журналистов? Очередное бла-бла от человека, некогда угробившего Зенит!
16:27
Slim Taller
Так для нападающего это отличный результат.Какие же будут защитники,если нападающие будут отбирать у них мячи и выходить к воротам?! А процент точных передач у него неплохой.Прессингует по всему полю.В каждой игре набирает очки по гол+пас.Для Зенита это просто находка.И уж по крайней мере,он не хуже спартаковских обезьян.
16:17
hottie
Я думал его только Ред Булл окрыляет, а еще и Манчини, оказывается
15:50