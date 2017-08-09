Сергей Фурсенко: "Кокорин чувствует, что Манчини на него рассчитывает. Это окрыляет"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что как только к нападающему Александру Кокорину отнеслись по-человечески, он раскрылся. Он также добавил, что победа над "Спартаком" (5:1) в матче 4-го тура чемпионата России свидетельствует о том, что санкт-петербургская команда хорошо готова.

– "Спартак" – сильная команда, играла неплохо. Такой результат очень порадовал, – сказал в эфире программы "Все на матч" Фурсенко. – Это свидетельствует о том, что наша команда хорошо готова.

Что повлияло на то, что Кокорин раскрылся? Я думаю, что все процессы начали действовать вместе. В сильной команде всегда играют по-другому, плюс он чувствует, что тренер на него рассчитывает. Это всегда окрыляет. После того как я познакомился с ним ближе, понял, что он глубокий человек широкого диапазона. К нему отнеслись по-человечески, и он раскрылся.

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