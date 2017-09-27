Сергей Фурсенко: "Каким Адвокат был, таким и остался: готов к любым вызовам"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко, поздравляя бывшего главного тренера питерцев Дика Адвоката с 70-летием, отметил, что голландский специалист не изменился с момента завоевания сине-бело-голубыми первого титула чемпионов России. Он считает, что экс-наставника команды Россия привлекла гостеприимством и радушием.

- Я недавно встречал его, когда мы играли с "Утрехтом", - он находится в отличной форме. Хотя мы завоевали чемпионство 10 лет назад, я бы не сказал, что он сильно изменился за это время, - цитирует ТАСС Фурсенко. - Он такой же энергичный, весь в футболе, а футбол это и его специальность, и хобби. Каким он был, таким и остался: он готов к любым вызовам, одним из которых является сборная Голландии.

За рубежом никто ни к кому не ходит в гости: там закрытые семьи, минимум контактов, деловое общение, а здесь же радушие, гостеприимство. Несмотря на то, что он много времени проводил в гостинице, в России совершенно другое ощущение не только бескрайних просторов, но и в общении, и это влечет к нам иностранных специалистов.

Напомним, Адвокат возглавлял "Зенит" с 2006 по 2009 год. Под его руководством сине-бело-голубые впервые в истории стали чемпионами России, а также завоевали Суперкубок России. На международной арене питерцы выиграли Кубок и Суперкубок УЕФА.