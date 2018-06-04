Сергей Фурсенко: "Фанатам "Зенита" нужно подумать над поведением после наказания УЕФА"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что некоторым питерским болельщикам после решения УЕФА запретить клубу проводить следующий домашний еврокубковый матч без зрителей нужно задуматься над своим поведением.

"Зенит" был наказаны за беспорядки и расистское поведение болельщиков во время домашней игры Лигы Европы с "Лейпцигом" (1:1). Клуб также оштрафован на 70 тысяч евро.

- Есть небольшая часть болельщиков, которые неподобающим образом вели себя на трибунах, и, к сожалению, подвели родной клуб. Им нужно задуматься над своим поведением, - цитирует ТАСС Фурсенко. - Решение было принято в соответствии с регламентом. УЕФА наложил на нас довольно жесткие санкции, я призываю болельщиков серьезно отнестись к требованиям УЕФА и не подводить свой клуб.

