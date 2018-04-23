19:43 | Футбол — РФПЛ

Сергей Фурсенко: "Если бы каждый матч в РФПЛ был как у "Арсенала" и "Зенита", стадионы были бы битком"

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Президент "Зенита" Сергей Фурсенко остался доволен игрой 27-го тура чемпионата России против "Арсенала" (3:3). Питерцы уступали по ходу игры 0:1 и 1:2, затем вышли вперед, а в концовке встречи арендованный у "Зенита" Артем Дзюба сравнял счет и установил окончательный счет встречи.

- Матч был захватывающим: накал, зрелищность, интрига, - цитирует "Р-Спорт" Фурсенко. - Итоговый результат для нас разочаровывающий, но за такие матчи зрители и любят футбол. "Зенит" ратует за красивую и зрелищную игру. На наших домашних матчах всегда аншлаг. Если бы каждый матч в Премьер-лиге был таким, как этот, стадионы и в других городах были бы битком, а стоимость футбольных телеправ на матчи РФПЛ приближалась к европейским лигам.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20180423/1135950544.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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sailor1990

А если бы коррупционеров перед матчем расстреливали, так был бы вечный аншлаг

21:19

praretorian

Скоро на твой крестовский никто не придет с такой игрой

20:54

Тень Мастера

а если бы Вы работали как надо, так каждый матч и был бы таким

20:34

shpasic

когда уже Зенит будет всех рвать?

20:02

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