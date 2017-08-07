17:42 7 августа | Футбол — РФПЛ

Сергей Фурсенко: "Дзюба играет в "Зените", и никаких других мыслей у нас нет"


Президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что Артем Дзюба остается полноценным членом команды. По словам руководителя, к нему по-прежнему хорошее отношение со стороны клуба. Напомним, что при главном тренере Роберто Манчини лучший бомбардир "Зенита" прошлого сезона выходил в стартовом составе команды лишь в трех матчах из шести.

- Артем Дзюба - член нашей команды. У нас как было к нему хорошее отношение, так и осталось, - цитирует "Р-Спорт" Фурсенко. - Он играет в нашей команде, и никаких других мыслей у нас нет.

Очевидно, что мы сделали правильные ходы на трансферном рынке. А с точки зрения того, о чем мы думаем сейчас, – это следующий матч в Екатеринбурге.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20170807/1123938607.html

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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