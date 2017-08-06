14:38 6 августа | Футбол — РФПЛ

Сергей Фурсенко: "Дзюба говорил, что оформит дубль, если выпустят со "Спартаком"

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Президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что вопрос о попадании нападающего Артема Дзюбы в состав на матч 4-го тура чемпионата России против "Спартака" полностью зависит от решения главного тренера. По его словам. для форварда московский клуб – колоссальный раздражитель.

Напомним, в четырех предыдущих матчах в составе "Зенита" Дзюба неизменно поражал ворота "Спартака".

– Он – игрок „Зенита“, – сказал Фурсенко в эфире программы "Разогрев". – То, что будет происходить с ним – вопрос к главному тренеру. Думаю, ему стоит играть чуть быстрее.

Артем говорил, что оформит дубль, если выпустят со "Спартаком". Сможет ли он это сделать? Посмотрим. Думаю, для него "Спартак" – колоссальный раздражитель. Он много говорил о "Спартаке". Конечно, ему хотелось бы выйти и сыграть, но все зависит от тренера.

Напомним, что матч "Зенит" - "Спартак", который пройдет в Санкт-Петербурге, состоится сегодня, 6 августа, начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

результаты опроса
7017 чел.
Чем Артем Дзюба отметится в новом матче со "Спартаком"?
Снова забьет
21.0%
Не забьет, но сделает голевую передачу
3.2%
Заработает удаление
3.0%
Заработает только предупреждение
5.4%
Ничем не отметится
39.3%
Дзюба не выйдет на поле
28.1%
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (18)
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SSergey

Что ж Бней Иегуде не забил, или раздражитель не тот?

18:32 6 августа

Старожил футбола

Ха-ха... Бздиуба забивал и Зениту, и Спартаку! Кому он забьет сегодня, не знает он сам. Но Фурсенко он обманывает зря, Фурсенко ему этого может и не простить!

16:02 6 августа

George81

Ну теперь бомжи после игры смогут уверенно сказать, что проиграли потому что Дзюбиньо на поле не вышел, а так бы точно 2 закатили

16:01 6 августа

Andvaraforce

я сказал тебе, ты мне сказала, тебе я сказал (с) Странные игры

16:01 6 августа

Пиитерец

Это отвлекающий вброс: теперь Дзюбу будут держать семеро, а КокоДри тем временем наколотят хрюкам полную кошелку. Фурс - стратег!

15:47 6 августа

Леня-космос

А ещё он пообещал выиграть лигу европы и чемпионат мира. Не факт, что он вообще сегодня выйдет на поле, пора готовить мессэдж для Манчини.

15:40 6 августа

JohnWeexx

Леня-космос, +100500. Я живу в СПб.

15:36 6 августа

naiff

деревья не разговаривают)))

15:30 6 августа

Халзан

Уха ха ха фурсенко сказал)))) а этот фурсенко не сказал когда сб России чемпионом мира станет))) уха ха ха фурсенко)))) остановите землю я сойду))

15:17 6 августа

Леня-космос

Администрация Петербурга, по слухам из достоверных источников, объявила конкурс на создание второй крыши поверх протекающей. Цена лота 100 миллиардов рублей.

15:13 6 августа

ustin007

Фурсенко не правильно понял иуду он мечтает не забить дубль Спартаку а играть в дубле Спартака!

15:13 6 августа

ustin007

Игрочишка сгнеёт на скамейке или отправится пылить в Томск-вот его судьба!А ЭТО о дубле Спартаку мечтает!

15:12 6 августа

marksan

SpaMan_____ Ты про крышу забыл, которую не может отремонтировать! Так как неправильно спроектирована!

15:03 6 августа

marksan

Millwall82_____ А где запятые на целых 10 слов?

15:02 6 августа

marksan

А он ещё не говорил, что Фурсенко пора заткнуться?

15:00 6 августа

Петя

Игрочишка, смотри не обкака.ся!

14:54 6 августа

Millwall82

Ну то что у Дзюбы будет сверхмотивация это не подлежит сомнению.

14:51 6 августа

SpaMan

Фурсенко обещал что сборная выиграет ЧМ2018

14:50 6 августа