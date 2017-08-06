Сергей Фурсенко: "Дзюба говорил, что оформит дубль, если выпустят со "Спартаком"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что вопрос о попадании нападающего Артема Дзюбы в состав на матч 4-го тура чемпионата России против "Спартака" полностью зависит от решения главного тренера. По его словам. для форварда московский клуб – колоссальный раздражитель.
Напомним, в четырех предыдущих матчах в составе "Зенита" Дзюба неизменно поражал ворота "Спартака".
– Он – игрок „Зенита“, – сказал Фурсенко в эфире программы "Разогрев". – То, что будет происходить с ним – вопрос к главному тренеру. Думаю, ему стоит играть чуть быстрее.
Артем говорил, что оформит дубль, если выпустят со "Спартаком". Сможет ли он это сделать? Посмотрим. Думаю, для него "Спартак" – колоссальный раздражитель. Он много говорил о "Спартаке". Конечно, ему хотелось бы выйти и сыграть, но все зависит от тренера.
Напомним, что матч "Зенит" - "Спартак", который пройдет в Санкт-Петербурге, состоится сегодня, 6 августа, начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
SSergey
Что ж Бней Иегуде не забил, или раздражитель не тот?
18:32 6 августа
Старожил футбола
Ха-ха... Бздиуба забивал и Зениту, и Спартаку! Кому он забьет сегодня, не знает он сам. Но Фурсенко он обманывает зря, Фурсенко ему этого может и не простить!
16:02 6 августа
George81
Ну теперь бомжи после игры смогут уверенно сказать, что проиграли потому что Дзюбиньо на поле не вышел, а так бы точно 2 закатили
16:01 6 августа
Andvaraforce
я сказал тебе, ты мне сказала, тебе я сказал (с) Странные игры
16:01 6 августа
Пиитерец
Это отвлекающий вброс: теперь Дзюбу будут держать семеро, а КокоДри тем временем наколотят хрюкам полную кошелку. Фурс - стратег!
15:47 6 августа
Леня-космос
А ещё он пообещал выиграть лигу европы и чемпионат мира. Не факт, что он вообще сегодня выйдет на поле, пора готовить мессэдж для Манчини.
15:40 6 августа
JohnWeexx
Леня-космос, +100500. Я живу в СПб.
15:36 6 августа
naiff
деревья не разговаривают)))
15:30 6 августа
Халзан
Уха ха ха фурсенко сказал)))) а этот фурсенко не сказал когда сб России чемпионом мира станет))) уха ха ха фурсенко)))) остановите землю я сойду))
15:17 6 августа
Леня-космос
Администрация Петербурга, по слухам из достоверных источников, объявила конкурс на создание второй крыши поверх протекающей. Цена лота 100 миллиардов рублей.
15:13 6 августа
ustin007
Фурсенко не правильно понял иуду он мечтает не забить дубль Спартаку а играть в дубле Спартака!
15:13 6 августа
ustin007
Игрочишка сгнеёт на скамейке или отправится пылить в Томск-вот его судьба!А ЭТО о дубле Спартаку мечтает!
15:12 6 августа
marksan
SpaMan_____ Ты про крышу забыл, которую не может отремонтировать! Так как неправильно спроектирована!
15:03 6 августа
marksan
Millwall82_____ А где запятые на целых 10 слов?
15:02 6 августа
marksan
А он ещё не говорил, что Фурсенко пора заткнуться?
15:00 6 августа
Петя
Игрочишка, смотри не обкака.ся!
14:54 6 августа
Millwall82
Ну то что у Дзюбы будет сверхмотивация это не подлежит сомнению.
14:51 6 августа
SpaMan
Фурсенко обещал что сборная выиграет ЧМ2018
14:50 6 августа