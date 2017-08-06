Сергей Фурсенко: "Дзюба говорил, что оформит дубль, если выпустят со "Спартаком"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что вопрос о попадании нападающего Артема Дзюбы в состав на матч 4-го тура чемпионата России против "Спартака" полностью зависит от решения главного тренера. По его словам. для форварда московский клуб – колоссальный раздражитель.

Напомним, в четырех предыдущих матчах в составе "Зенита" Дзюба неизменно поражал ворота "Спартака".

– Он – игрок „Зенита“, – сказал Фурсенко в эфире программы "Разогрев". – То, что будет происходить с ним – вопрос к главному тренеру. Думаю, ему стоит играть чуть быстрее.

Артем говорил, что оформит дубль, если выпустят со "Спартаком". Сможет ли он это сделать? Посмотрим. Думаю, для него "Спартак" – колоссальный раздражитель. Он много говорил о "Спартаке". Конечно, ему хотелось бы выйти и сыграть, но все зависит от тренера.

Напомним, что матч "Зенит" - "Спартак", который пройдет в Санкт-Петербурге, состоится сегодня, 6 августа, начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.