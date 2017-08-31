Сергей Фурсенко: "Думаю, что Мевля – последнее приобретение "Зенита" в летнее трансферное окно"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко сообщил о том, что переход защитника Михи Мевли – последнее приобретение клуба во время летнего трансферного окна. 27-летний словенец, ранее выступавший за "Ростов", подписал четырехлетнее соглашение с сине-бело-голубыми.

– Мевля – очень качественный игрок, он адаптирован к российскому чемпионату, у него потрясающие физические данные, – приводит ТАСС слова Фурсенко. – Мы рады, что он перешел в наш клуб, это хорошее усиление.

Мевля – последний трансфер этим летом? Думаю, что уже все. Все, что было нами задумано, то было сделано.

Мевля выступал за "Ростов" с осени 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за команду восемь матчей и забил один мяч. В активе 27-летнего игрока пять матчей и один гол за сборную Словении.

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