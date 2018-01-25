Сергей Фурсенко: "Даже таким игрокам, как Шатов и Дзюба, надо завоевать место в составе"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко после контрольного матча с пражской "Славией" (5:1) заявил, что у полузащитника Олега Шатова и форварда Артема Дзюбы еще есть шансы вернуться в состав главной команды. По словам руководителя, даже таким мастеровитым футболистом нужно бороться за выход на поле.

– Что будет дальше с Дзюбой, Шатовым, Анюковым?

– Решение о выведении ребят из основного состава было принято главным тренером. Соответственно оно было согласовано с тренерским штабом. Мы Манчини поддерживаем. Атмосфера сейчас в команде просто шикарная. Но так бывает. Надо завоевывать место в основном составе. Даже таким мастеровитым игрокам, как Шатов и Дзюба.

– У них еще есть такой шанс? Или будет правильнее, для них самих, если клуб отдаст их в в аренду или продаст?

– Шанс всегда есть. И возможности всегда есть. Мне кажется, что для хороших футболистов двери никогда не закрыты.

– А на выход в команду не закрыты?

– Тоже не закрыты. Возможны еще какие-то дополнительные перемещения. Но у нас окно открыто до 24 февраля, поэтому еще много времени. (Дмитрий СОМОВ)