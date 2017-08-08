Сергей Фурсенко: "Через три-четыре года этот состав сможет выиграть Лигу чемпионов"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко высоко оценил перспективы новичка команды Матиаса Краневиттера. По его словам, сформированный теперь состав способен на многое.
– Матиас – это сильный исполнитель, который, безусловно, прибавит мощности нашей средней линии, – заявил в эфире программы "Все на матч" Фурсенко. – Наш футбол станет еще более конкурентным. Манчини сейчас собирает очень молодых и перспективных аргентинских игроков. Можно сказать, что это команда будущего. Через три-четыре года этот состав сможет выиграть Лигу чемпионов.
marksan
Всё может быть, а может и нет! Пути Господни неисповедимы!
16:28
баламошка
P.S. Утрехт выбьет из горлопана всю придурь.
16:25
баламошка
Человек совсем не в адеквате. Пусть хотя бы изучит составы Реалов и Барселон и сравнит трансферные стоимости игроков этих клубов со своим. А потом ещё до кучи вспомнит, что в Питер, а потом Котай всякие леги, типо Халка и Кудряхи, едут только бабло с з/п и премий стричь, а не за спортивными результатами. Те, кто за спортивными результатами охотятся мечтают попасть всеми правдами и неправдами во всякие Баварии с понижением зарплаты.
16:24
Алексей73
а может и не выграть
16:23
серж семенович
вот такие ипланы у нас руководят ... везде
16:20
серж семенович
оооооооооооооооооооооо ..... остапа понесло.... проснулся ... наш нострадамус..... молодец ..хороший мальшик если ищо миллиарда два вложите ... не своих денег ... то как говориться ...все возможно ... о 2018 забыл чтоли ...
16:19
hagen_alex
Насмешил. просто патсталом лежу. Даже ЛЕ выиграть не могут, а замахиваются на ЛЧ. Просто поржал над дурачком.
16:18
Петя
Больной и не лечится , пару лет назад он говорил, что сборная станет чемпионом мира, а потом вовремя слинял, оставив недостачу миллиард рублей! Господа держите ваши карманы!
16:18
xSive
Смешно.
16:17