Сергей Фурсенко: "Через три-четыре года этот состав сможет выиграть Лигу чемпионов"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко высоко оценил перспективы новичка команды Матиаса Краневиттера. По его словам, сформированный теперь состав способен на многое.

– Матиас – это сильный исполнитель, который, безусловно, прибавит мощности нашей средней линии, – заявил в эфире программы "Все на матч" Фурсенко. – Наш футбол станет еще более конкурентным. Манчини сейчас собирает очень молодых и перспективных аргентинских игроков. Можно сказать, что это команда будущего. Через три-четыре года этот состав сможет выиграть Лигу чемпионов.