16:08 | Футбол — РФПЛ

Сергей Фурсенко: "Через три-четыре года этот состав сможет выиграть Лигу чемпионов"

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Президент "Зенита" Сергей Фурсенко высоко оценил перспективы новичка команды Матиаса Краневиттера. По его словам, сформированный теперь состав способен на многое.

– Матиас – это сильный исполнитель, который, безусловно, прибавит мощности нашей средней линии, – заявил в эфире программы "Все на матч" Фурсенко. – Наш футбол станет еще более конкурентным. Манчини сейчас собирает очень молодых и перспективных аргентинских игроков. Можно сказать, что это команда будущего. Через три-четыре года этот состав сможет выиграть Лигу чемпионов.

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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КОММЕНТАРИИ (9)
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marksan

Всё может быть, а может и нет! Пути Господни неисповедимы!

16:28

баламошка

P.S. Утрехт выбьет из горлопана всю придурь.

16:25

баламошка

Человек совсем не в адеквате. Пусть хотя бы изучит составы Реалов и Барселон и сравнит трансферные стоимости игроков этих клубов со своим. А потом ещё до кучи вспомнит, что в Питер, а потом Котай всякие леги, типо Халка и Кудряхи, едут только бабло с з/п и премий стричь, а не за спортивными результатами. Те, кто за спортивными результатами охотятся мечтают попасть всеми правдами и неправдами во всякие Баварии с понижением зарплаты.

16:24

Алексей73

а может и не выграть

16:23

серж семенович

вот такие ипланы у нас руководят ... везде

16:20

серж семенович

оооооооооооооооооооооо ..... остапа понесло.... проснулся ... наш нострадамус..... молодец ..хороший мальшик если ищо миллиарда два вложите ... не своих денег ... то как говориться ...все возможно ... о 2018 забыл чтоли ...

16:19

hagen_alex

Насмешил. просто патсталом лежу. Даже ЛЕ выиграть не могут, а замахиваются на ЛЧ. Просто поржал над дурачком.

16:18

Петя

Больной и не лечится , пару лет назад он говорил, что сборная станет чемпионом мира, а потом вовремя слинял, оставив недостачу миллиард рублей! Господа держите ваши карманы!

16:18

xSive

Смешно.

16:17