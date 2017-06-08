Сергей Фурсенко: "Будем возвращать в "Зенит" питерских футболистов"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко в интервью "Известиям" подчеркнул, что клуб рассчитывает, что в состав вернутся футболисты из Санкт-Петербурга. По его словам, воспитанники сине-бело-голубых должны навязать конкуренцию за место в основе.

- СМИ сообщали, что во время Euro-2012 вы, еще будучи президентом РФС, успели подписать контракт с Манчини до 2018 года. Это правда, что для ознакомления с ним администрации Дома футбола после вашей отставки пришлось вскрывать сейф в кабинете? - вопрос Фурсенко.

- Это ерунда на постном масле. Когда я уходил, все сейфы были открыты. Не то что не заперты, а просто открыты нараспашку. Мне не хочется все это ворошить. Это комментировать бессмысленно.

- В ваше первое пришествие в "Зенит" костяк команды составляли российские футболисты. Сейчас из коренных игроков в основной обойме остался только Александр Кержаков. Вы оговаривали с Манчини возвращение к былому принципу комплектования состава?

- Да, мы будем возвращать питерских футболистов. Но главным образом мы надеемся на наших молодых игроков, которые будут поджимать основной состав. За деталями вам лучше обратиться к главному тренеру и спортивному директору.

- Теперь уже бывший главный тренер вашей команды Мирча Луческу в ходе прошедшего сезона говорил, что клубу не нужен проект "Зенит-2". Вы как относитесь к этой структуре?

- Она полезная, если там будут играть действительно воспитанники питерского футбола 18-19 лет. Конечно, будут и иногородние ребята, но в первую очередь мы намерены готовить футболистов из Санкт-Петербурга и нашего региона. Саша Кержаков в свое время приехал в "Зенит" из Кингисеппа, поэтому он тоже фактически питерский.