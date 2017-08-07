Сергей Фурсенко: "Болельщики похулиганили. Если бы была закрыта крыша, было бы совсем плохо"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что крышу стадиона "Санкт-Петербург" на матче 4-го тура чемпионата России против "Спартака" (5:1) было решено не закрывать из-за того, что болельщики жгли пиротехнику и атрибутику соперников. Перед поединком прошел ливень с градом, в течение игры дождь неоднократно начинался.

- Мы рисковали в некоем смысле, но дело в том, что вы видели, как некоторые болельщики похулиганили. Если бы была закрыта крыша, то было бы совсем плохо, - цитирует "Р-Спорт" Фурсенко. – По прогнозу погоды должен был пройти небольшой дождь, а на момент начала встречи небо должно было проясниться. О граде мы не знали. Но, в конце концов, вода ушла практически сразу после окончания дождя. Поле было хорошим. Это еще раз доказывает, что наш стадион высоко технологичен и даже при таких обстоятельствах он справляется.

Трансляция матча "Зенит" - "Спартак"