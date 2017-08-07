Сергей Фурсенко: "Болельщики похулиганили. Если бы была закрыта крыша, было бы совсем плохо"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что крышу стадиона "Санкт-Петербург" на матче 4-го тура чемпионата России против "Спартака" (5:1) было решено не закрывать из-за того, что болельщики жгли пиротехнику и атрибутику соперников. Перед поединком прошел ливень с градом, в течение игры дождь неоднократно начинался.
- Мы рисковали в некоем смысле, но дело в том, что вы видели, как некоторые болельщики похулиганили. Если бы была закрыта крыша, то было бы совсем плохо, - цитирует "Р-Спорт" Фурсенко. – По прогнозу погоды должен был пройти небольшой дождь, а на момент начала встречи небо должно было проясниться. О граде мы не знали. Но, в конце концов, вода ушла практически сразу после окончания дождя. Поле было хорошим. Это еще раз доказывает, что наш стадион высоко технологичен и даже при таких обстоятельствах он справляется.
Mao11
Я до сих пор не понимаю, придурки приносят пиротехнику, её сжигают, клуб платит баснословные деньги каждый раз и никого не наказывают. Далее, почему не отбирают пиротехнику на входе неужели представители клуба или стадиона в этом участвуют? Если начнут выламывать сиденья, хоть один вандал будет оштрафован и наказан запретом посещать матчи клуба навсегда? Наплевать , что они в основном с неслабыми доходами. У нас в стране в основном на 95 процентов деньги только у чиновников, мошенников и торгашей, а у честных людей денег нет и зачастую работы тоже, т.к обманывать и воровать они не умеют и не собираются учиться. Построили стадион обеспечьте на нем безопасность и порядок. Не можете, не работайте, дайте другим этим заняться.
02:31
andreiwantsev
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02:02
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
что-то гонишь ты, дядя. были у меня подозрения, что крышу не закрыли не просто так. а теперь и сомнений не осталось. получается ЛПР были в курсе, что будет пиротехника и прочее. т.о. решили пожертвовать таким матчем ради фанатов-шибанатов. ибо справиться с ними вы не можете. шито белыми нитками.
01:28
баламошка
А что на это скажет говорящая дырявая крыша? Было любопытно наблюдать за ливнем, осознавая, что где-то рядом от дождя спряталась прохудившаяся многомиллиардная крыша. "Где деньги, Зин?"©
01:05
unfan
Это конечно хорошо, но людей на нижних секторах мягко говоря залило и забило градом и они сидели на противоположной трибуне от фанатов, для которых крышу и открыли. Собственно почему они должны страдать от этого и потом ещё и от пиротехники? Не проще запретить пиротехнику? Хорошо когда горит поле и никто ничего не делает? Где работники? Хорошо когда людей заволакивает дымом так что их не видно со стороны? Все этим дышат... За банеры и поддержку конечно респект!
01:01