Сергей Фурсенко: "Болельщики находятся в неравных условиях, но "Зенит" рад видеть всех"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал о программе социальных билетов на домашние матчи клуба на стадионе "Санкт-Петербург". По его словам, низкие цены на определенные ярусы делают футбол более доступным для болельщиков.

– У "Зенита" огромное количество болельщиков, но они находятся в неравных условиях, - подчеркнул Фурсенко. - У кого-то есть деньги, а кто-то, к сожалению, с этим испытывает проблемы. Но "Зенит" рад видеть на стадионе всех! Поэтому в клубе разработана специальная программа социальных билетов, когда некоторые сектора за воротами на верхнем ярусе продаются по 200 рублей. Количество таких билетов ограничено, но эта мера все равно позволяет сделать футбол более доступным для малообеспеченных слоев населения. (Максим МАКСИМОВ)

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