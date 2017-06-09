Сергей Фурсенко: "Без легионеров нам не обойтись"

Председатель правления "Зенита" Сергей Фурсенко на встрече с болельщиками выступил против тотального запрета на легионеров в российском футболе. Он подтвердил, что сине-бело-голубые постараются купить двух сильных игроков этим летом.

– Без легионеров нам не обойтись, – цитирует пресс-служба "Зенита" Фурсенко. – Но они должны быть на голову сильнее наших футболистов. Это самый главный принцип. Нельзя покупать легионера, который слабее самого сильного нашего, российского футболиста.

За прошедший год мы продали трех сильных футболистов и получили за них серьезные деньги. У нас определенный запас, и мы сейчас будем очень стараться купить как минимум двух очень сильных футболистов, которые смогут решить игру. Если мы хотим добиваться результатов в Европе, то нам нужны такие футболисты.