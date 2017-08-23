Сергей Фурсенко: "Аргентинцы будут развивать "Зенит" и заодно сборную России"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что коллектив аргентинцев в клубе полный, пять сыгранных футболистов из этой страны достаточно для того, чтобы развивать команду из Санкт-Петербурга и заодно сборную России. Сегодня "Зенит" объявил о переходе полузащитника Эмилиано Ригони. Ранее петербургскую команду пополнили Леандро Паредес, Эмануэль Маммана, Себастьян Дриусси и Маттиас Краневиттер.
– Пока мы не предполагаем больше аргентинцев, – цитирует "Р-Спорт" Фурсенко. – Я думаю, что коллектив аргентинцев в "Зените" уже полный, пять человек достаточно. Они сыграны между собой, часто играли вместе в сборных Аргентины и учились вместе. Для того чтобы раскатить наших российских игроков в "Зените", нужно поместить их в комфортную элитную футбольную среду. Что мы и сделали. Мы взяли именно сыгранных между собой аргентинцев. Таким образом, будем развивать "Зенит" и заодно сборную России.
Дополнительная информация
- Зенит СПб
- Сборная России (футбол)
- Сергей Фурсенко
- Матиас Краневиттер
- Себастьян Дриусси
- Леандро Паредес
- Эмануэль Маммана
- Эмилиано Ригони
SpaMan
Millwall82 Фурсенко, а ты не думал что они могут стать бандой в Зените? Во всех смыслах. У того же Дриусси и Краневитера характер (судя по историям) не сахар. 16:44 --- Пункт "думать" в его обязанностях отсутствует.
16:45
Millwall82
Фурсенко, а ты не думал что они могут стать бандой в Зените? Во всех смыслах. У того же Дриусси и Краневитера характер (судя по историям) не сахар.
16:44
да, мой учитель
-а за одно и осваивать "народное достояние."
16:43
Roov
Знатный демагог
16:42