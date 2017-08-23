Сергей Фурсенко: "Аргентинцы будут развивать "Зенит" и заодно сборную России"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что коллектив аргентинцев в клубе полный, пять сыгранных футболистов из этой страны достаточно для того, чтобы развивать команду из Санкт-Петербурга и заодно сборную России. Сегодня "Зенит" объявил о переходе полузащитника Эмилиано Ригони. Ранее петербургскую команду пополнили Леандро Паредес, Эмануэль Маммана, Себастьян Дриусси и Маттиас Краневиттер.

– Пока мы не предполагаем больше аргентинцев, – цитирует "Р-Спорт" Фурсенко. – Я думаю, что коллектив аргентинцев в "Зените" уже полный, пять человек достаточно. Они сыграны между собой, часто играли вместе в сборных Аргентины и учились вместе. Для того чтобы раскатить наших российских игроков в "Зените", нужно поместить их в комфортную элитную футбольную среду. Что мы и сделали. Мы взяли именно сыгранных между собой аргентинцев. Таким образом, будем развивать "Зенит" и заодно сборную России.