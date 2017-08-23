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16:37 | Футбол — РФПЛ

Сергей Фурсенко: "Аргентинцы будут развивать "Зенит" и заодно сборную России"

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Президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что коллектив аргентинцев в клубе полный, пять сыгранных футболистов из этой страны достаточно для того, чтобы развивать команду из Санкт-Петербурга и заодно сборную России. Сегодня "Зенит" объявил о переходе полузащитника Эмилиано Ригони. Ранее петербургскую команду пополнили Леандро Паредес, Эмануэль Маммана, Себастьян Дриусси и Маттиас Краневиттер.

– Пока мы не предполагаем больше аргентинцев, – цитирует "Р-Спорт" Фурсенко. – Я думаю, что коллектив аргентинцев в "Зените" уже полный, пять человек достаточно. Они сыграны между собой, часто играли вместе в сборных Аргентины и учились вместе. Для того чтобы раскатить наших российских игроков в "Зените", нужно поместить их в комфортную элитную футбольную среду. Что мы и сделали. Мы взяли именно сыгранных между собой аргентинцев. Таким образом, будем развивать "Зенит" и заодно сборную России.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20170823/1124663781.html

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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SpaMan

Millwall82 Фурсенко, а ты не думал что они могут стать бандой в Зените? Во всех смыслах. У того же Дриусси и Краневитера характер (судя по историям) не сахар. 16:44 --- Пункт "думать" в его обязанностях отсутствует.

16:45

Millwall82

Фурсенко, а ты не думал что они могут стать бандой в Зените? Во всех смыслах. У того же Дриусси и Краневитера характер (судя по историям) не сахар.

16:44

да, мой учитель

-а за одно и осваивать "народное достояние."

16:43

Roov

Знатный демагог

16:42