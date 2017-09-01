Сергей Фурсенко: "Агенты пользовались именем "Зенита", чтобы поднять цены на своих футболистов"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко не стал комментировать информацию об интересе к нападающему "Краснодара" Федору Смолову. По его словам, многие агенты использовали имя клуба для того, чтобы повысить цены на своих игроков.

- Переговоров было много разных, сами понимаете, что когда идет трансферная кампания, вариантов огромное количество, - цитирует ТАСС Фурсенко. - Огромное количество и разных спекуляций. "Зенит" - известный в мире клуб, поэтому очень многие агенты пользовались его именем для того, чтобы поднять цены на своих игроков. Многое из того, что попадало в прессу, было фейками.

А что касается тех переговоров, которые у нас были, то я не готов углубляться в их тонкости. Я готов говорить только о своих игроках.