Сергей Французов: "Москва высказывала свое мнение, а нас называли "пятой колонной"

Председатель коллегии Московских судей Сергей Французов, временно прекративший инспектирование матчей чемпионата России, рассказал, с чем связано его решение. Он выразил несогласие с деятельностью Андрея Будогосского и Андрея Бутенко, которые занимают руководящие должности в судейском корпусе.

– Будогосский и Бутенко со мной на связь не выходили, – цитирует Французова sportsdaily.ru. – Была только переписка. Я написал заявление 10 марта. Никакой конкретной реакции не последовало. Почему? Не знаю. От господина Будогосского разве что поступило письмо. Он посчитал, что мои действия – демарш, и назвал это уделом слабого человека.

– Вы рассказали, что последней каплей, послужившей принятию этого решения, стал матч "Томь" – "Ростов". Контрольно-квалификационная комиссия признала вашу оценку работы Алексея Сухого необъективной. Но конфликты, насколько я понимаю, были и до этого.

– Да. Конфликты были по принятию документов. Я не имею в виду только инспекторские вопросы. А именно – работу судейского комитета. Со многими решениями, которые там принимались, Москва была не согласна. Мы высказывали свое мнение, а нас называли "пятой колонной". Такова была реакция на мое несогласие с теми действиями, которые принимал департамент и судейский комитет. В 17-м туре я был наказан за якобы неправильную оценку действий Сергея Карасева, который судил ЦСКА – "Урал". Но тогда я промолчал. Сейчас по оценке работы Леши Сухого ко мне были претензии. Может, я не понимаю, как оценивать работу арбитра? Не знаю, как реагировать, когда люди на черное говорят белое.

– Вы про членов Контрольно-квалификационной комиссии РФС?

– Члены комиссии полностью подконтрольны департаменту, хоть Будогосский и утверждает, что они независимы. Это фантастика, мягко говоря. Вспомните эпизод, когда на 27 минуте Сухой не поставил 11-метровый в ворота "Томи". Контрольно-квалификационная комиссия приняла сторону арбитра. 7 из 7 представителей подняли руки "за". Для меня это было неожиданно. Они же разбираются в футболе. Надеялся, что они не будут пачкать свою репутацию. Потом этот момент я отослал на семинар инспекторов ФИФА. Там признали, что это чистый пенальти и, возможно, красная карточка.