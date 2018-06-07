Сергей Федоров: "Уровень зарплаты и уровень мастерства Сапеты несопоставимы"

Гендиректор "Динамо" Сергей Федоров прокомментировал расторжение контракта с Александром Сапетой. Зимой бело-голубые расторгли с хавбеком контракт, после чего Сапета перешел в "Ростов".

– Расставание с Александром Сапетой получилось непростым – всему причиной большой контракт игрока?

– К сожалению, уровень заработной платы и уровень мастерства игрока несопоставимы.

– У вас есть вопросы к тем, кто подписывал контракты несколько лет назад – менеджерам Сысоеву и Муравьеву?

– Да, безусловно. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Федорова