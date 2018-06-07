Сергей Федоров: "Ситуацией с Погребняком занимался лично Муравьев. Занимался безграмотно"

Генеральный директор "Динамо" Сергей Федоров прокомментировал расторжение контракта с нападающим Павлом Погребняком. С форвардом было разорвано соглашение по ходу сезона-2017/18 за нарушение трудовой дисциплины, на тот момент гендиректором бело-голубых был Евгений Муравьев. Зимой он подписал контракт с "Тосно".

– Зимой Муравьев давал интервью, рассказывая о гигантских зарплатах Погребняка и Сапеты. Говорил так, будто он борец с несправедливостью. Вскоре Муравьев был уволен из "Динамо". Расскажите, в чем точные причины его ухода?

– Давайте не будем смешивать одно с другим. Зарплаты Погребняка и Сапеты были весьма значительны для клуба, серьезно нагружали платежную ведомость. Причины увольнения и Погребняка, и Сапеты много обсуждались в прессе, и повторяться я не хочу. Хочу только добавить, что Палата РФС по разрешению споров в удовлетворении иска Сапеты отказала.

– Вам не кажется комичной ситуация с расторжением контракта Погребняка? Складывалось впечатление, что "Динамо" всеми силами пыталось сделать так, чтобы уволить игрока и при этом избежать санкций.

– Этой ситуацией занимался лично Муравьев и, как мы видим сейчас, достаточно безграмотно. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Федорова