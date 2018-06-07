Сергей Федоров: "Не хотел бы обсуждать деятельность Муравьева в "Динамо", ей занимаются следственные органы"

Генеральный директор "Динамо" Сергей Федоров отметил, что не хочет обсуждать работу своего предшественника Евгения Мураевьева, который был освобожден от должности в марте нынешнего года.

- В январе Муравьев давал интервью, рассказывая о гигантских зарплатах Погребняка и Сапета. Говорил так, будто он борец с несправедливостью. Вскоре Муравьев был уволен из "Динамо". Расскажите, в чем точные причины его ухода?

- Давайте не будем смешивать одно с другим. Зарплаты Погребняка и Сапеты были весьма значительны для клуба, серьезно нагружали платежную ведомость. Причины увольнения и Погребняка, и Сапеты много обсуждались в прессе, и повторяться я не хочу. Хочу только добавить, что Палата РФС по разрешению споров в удовлетворении иска Сапеты отказала.

Что же касается Муравьева, то мне не хотелось бы обсуждать деятельность моего бывшего коллеги в то время, когда этим вопросом заняты следственные органы. С формальной точки зрения Муравьев уволен по инициативе работодателя решением совета директоров клуба, - сказал Федоров. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Сергея Федорова - скоро в "СЭ"

Все о чемпионате России по футболу