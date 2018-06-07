Сергей Федоров: "Динамо" старается сокращать расходы и жить по средствам

Спортивный директор "Динамо" Сергей Федоров сказал, что клуб стремится к сокращению расходов.

– Сильно ли изменится состав "Динамо" в следующем сезоне? И какими будут задачи команды?

– Нет. Окончательно определимся ближе к сезону.

– В октябре 2016 года фонд оплаты труда в ФК "Динамо" составлял 20 миллионов долларов. А сейчас?

– Гораздо меньше. Еще раз повторяю, мы стараемся жить по средствам, выравнивать уровень мастерства игроков с зарплатами, сокращать расходы "непрофильного" характера, работаем со спонсорами, - сказал Федоров. (Сергей ЕГОРОВ)

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