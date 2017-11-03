Сергей Даду: "Один крепкий клуб из России интересуется Бурчану"

Бывший нападающий "Шерифа" и ЦСКА Сергей Даду рассказал о том, что сейчас он занимается агентской деятельностью. По его словам, он ведет дела полузащитника тульского "Арсенала" Александру Бурчану.

- Вы по прежнему работаете агентом?

- Да, веду нескольких игроков из "Шерифа".

- "Локомотив" еще не интересовался футболистами молдавского клуба?

- Пока нет. Им нужно отойти от поражения, а потом все возможно.

- Есть среди ваших клиентов знаменитые футболисты?

- Пока нет. В чемпионате России есть только один – Бурчану из "Арсенала". И он неплохо себя проявляет во всех матчах, у него хорошие статистические показатели, даже становился игроком тура. Я думаю, что на фоне такого клиента будет возрастать интерес и к остальным.

- Кто-то уже интересуется Бурчану?

- На самом деле, есть интерес даже из чемпионата России, но пока не хотелось бы разглашать.

- От топовой команды?

- Нет. Но клуб довольно крепкий, идет в середине турнирной таблицы. (Павел ГУРЕВИЧ)