Сергей Чепчугов: "Илья Помазун и Павел Овчинников - перспективные вратари"

Вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов отметил, что ему нравится работать на сборах в Кампамоаре. Голкипер приезжает с армейцами на сборы в это место уже в восьмой раз. Он уверен, что место не успеет надоесть команде за полтора месяца, за которые она проведет все три сбора.

– За столько лет я изучил Кампоамор досконально и могу сказать, что место это просто чудесное. Работать здесь комфортно, всё находится рядом, в пешей доступности. Вышел из номера – и сразу попал на зелёное поле, а ведь в других местах до тренировочного центра нужно ездить по тридцать-сорок минут. Бассейн, сауна, тренажёрный зал – всё под рукой. Очень рад, что на этот раз мы проведём здесь все три сбора.

– А не надоест за полтора месяца один и тот же пейзаж?

– Нет, потому что место очень уютное. К тому же у нас между сборами будут трёхдневные каникулы. Улетел хоть в Москву, хоть в любую точку Испании или мира – и вернулся отдохнувшим, в отличном настроении.

– А сейчас как настроение? Нагрузки ведь уже даются нешуточные, не так ли?

– Тяжело, конечно, но первая неделя сборов всегда такая. Потом будет попроще. К тому же мы работаем все вместе, подбадриваем друг друга, а в такой атмосфере нагрузки переносятся легче.

– Пока в расположение команды не прибыл капитан Игорь Акинфеев, вы во вратарской линии, можно сказать, за старшего. Как продвигается работа у голкиперов?

– (Улыбается) У нас всё в порядке, выполняем всё, что предписано тренерским штабом. Сергей Иванович Овчинников дал нам два-три новых упражнения, в общем, работать интересно. Молодые ребята тоже тренируются с желанием. И Илья Помазун, и Паша Овчинников – перспективные вратари. Илья уже работал с главной командой в Кампоаморе, ему все требования хорошо известны, а для Пашки это первый подобный опыт, который однозначно пойдёт ему на пользу.