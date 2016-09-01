00:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Чебан: "Клубы очень серьезно подошли к организации регистрационного периода"

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Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан подвел итоги летней трансферной кампании. Он отметил, что клубы очень серьезно подошли к организации этого процесса, передает с Трубной улицы корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Завершен первый регистрационный период сезона-2016/17. Хотелось с удовлетворением отметить, что клубы очень серьезно подошли к организации этого процесса. В срок были поданы, тщательно проверены и подготовлены документы, – сказал Чебан.

– Какие-то нарекания возникли

– Нет. Люди, которые занимаются регистрацией в клубах, находятся в тесном контакте со спортивным отделом лиги. Мы проводим семинары перед каждым трансферным окном, поэтому все всё знают.

– Заявочная кампания прошла очень хорошо, дисциплинированно, – взял слово спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин. – Все документы были поданы в срок в соответствии с регламентом, заявка прошла до 24.00. Мне остается только допроверить все в базе, чтобы данные появились на сайте лиги.

Трансферное окно закрывается. Live! 

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