10:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Брызгалов: "Спартак" сейчас на ходу, предстоит очень интересный матч"

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Защитник "Терека" Сергей Брызгалов ждет интересного противостояния со "Спартаком" в 15-м туре чемпионата России. Ранее футболист в течение 5 лет выступал за красно-белых. Матч состоится сегодня и начнется в 18.00 по московскому времени.

– Тренерский штаб обязательно подскажет игрокам, как остановить "Спартак", - цитируют "Известия" Брызгалова. - Но уверен, что на первый план выйдут концентрация, самоотдача, характер и бойцовские качества игроков.

– Согласны с тем, что "Спартак" в нынешнем сезоне показывает лучшую игру за последние несколько лет?

– В этом сезоне я видел мало игр "Спартака". Смотрел дерби с ЦСКА, где красно-белые показали хороший футбол и заслуженно победили. "Спартак" сейчас на ходу, нам предстоит очень интересный матч.

Трансляция матча "Терек" – "Спартак"

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Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/647630

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